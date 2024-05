Regerend wereldkampioen Max Verstappen kan het strafpuntensysteem van de FIA niet helemaal volgen. De 26-jarige coureur wijst naar mogelijke willekeur bij het uitdelen van strafpunten, maar stelt tegelijkertijd dat een coureur zelf ervoor moet zorgen dat je nooit in die positie komt.

De stewards delen naast tijdstraffen en geldboetes ook strafpunten uit. Voor een coureur geldt dat er niet te veel strafpunten moeten worden verzameld, want bij twaalf punten volgt er een wedstrijd schorsing. Toch is het voor de rijders niet altijd even duidelijk wanneer er strafpunten worden uitgedeeld, ook is de hoeveelheid strafpunten soms wat merkwaardig.

Willekeur

Verstappen legt in Miami uit dat hij het systeem wat arbitraire vindt. Geciteerd door Formule1.nl: "Ik vind de straffen soms erg moeilijk te begrijpen. Waarom iemand één, twee of drie straffen krijgt. Ik vind die willekeur raar." De stewards worden elke Grand Prix afgewisseld en Verstappen twijfelt erover of een vaste steward een oplossing zou zijn. "Of een systeem met permanente stewards zou helpen? Ik denk niet dat het veel verschil zou maken."

Niet in de situatie komen

Desalniettemin legt de Nederlander de verantwoordelijkheid neer bij de coureur. "Aan de andere kant moet je je als coureur afvragen waarom je altijd in die positie zit. Soms moet je ook gewoon denken in de trant van: 'Als ik dit doe, veroorzaak ik misschien een crash'." Voor hem geldt dan ook dat hij zo'n situatie altijd wil vermijden. "Je kunt het soms niet eens zijn met een penalty of hem oneerlijk vinden, maar je moet proberen niet in die situatie terecht te komen."

