De FIA heeft zich uitgelaten over het onnodig in de weg zitten van Oscar Piastri bij Kevin Magnussen tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Emilia-Romagna. De Australiër week niet genoeg uit en zat op die manier zijn Deense collega in de weg en dat kan rekenen op een gridstraf van de FIA.

Op het krappe baantje in Imola is het hele weekend het verkeer al een probleem. Diverse incidenten hebben zich voorgedaan tijdens de eerste drie oefensessies en de FIA had die coureurs ook naar het kamertje van de stewards geroepen. Toch werd dat tijdens de oefensessies nog met een vermaning afgedaan, want het ging destijds nog nergens over. Maar tijdens kwalificatie staat er wel degelijk wat op het spel en dus komt Piastri niet ongestraft weg.

Hinderen

De stewards zagen Piastri in bocht twee en drie zijn collega van Haas hinderen. Piastri reed op dat moment net de pitstraat uit, terwijl Magnussen aan zijn snelle ronde begon. De Australiër legde bij de stewards uit dat hij door de layout van het circuit Magnussen simpelweg niet goed kon zien en hoewel de FIA die uitleg accepteert, kan het niet de rol van het team wegdenken. Die hadden Piastri namelijk op tijd moeten waarschuwen, zo vinden de stewards. Het akkefietje kan daarom rekenen op een gridstraf van drie plekken, waardoor de Australiër zondag vanaf P5 de race in Imola zal aanvangen.

Oscar Piastri verliest de tweede plek en start zondag drie plekken naar achteren, vanwege het ophouden van Kevin Magnussen tijdens de kwalificatie🇮🇹#f1 #ImolaGP pic.twitter.com/ACqaLegOrB — GPFans NL (@GPFansNL) May 18, 2024

