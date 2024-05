Hoewel het in de top van Red Bull Racing nog altijd onrustig is, kan teambaas Christian Horner rekenen op de steun van Red Bull GmbH-CEO, Oliver Mintzlaff. De Duitse zakenman stelt dat Horner altijd het succes van het team voorop zet.

Aan de prestaties op de baan is het niet te zien, maar binnen het Oostenrijkse team woedt er nog altijd een machtsstrijd. De oorzaak hiervan zou bij Horner liggen. De teambaas kan echter rekenen op de steun van de Thaise meerderheidsaandeelhouders en recht daar tegenover staat de Oostenrijkse tak van het bedrijf, onder leiding van Mintzlaff.

'Horner is zeer goede CEO'

De CEO van het moederbedrijf lijkt echter een ommezwaai te hebben gemaakt, want in gesprek met het Duitse Bild legt Mintzlaff uit dat Horner de juiste man, op de juiste plek is: "Hij denkt alleen aan het succes van het team en is een zeer goede CEO." Horner is sinds de oprichting van het team de eindverantwoordelijke en als het aan Mintzlaff ligt, dan gaat die samenwerking nog wel een tijdje door. Op de vraag of hij denkt dat Horner in de toekomst nog het team zal leiden, antwoordt Mintzlaff: "Daar ben ik van overtuigd."

Vertrek Newey

Het Oostenrijkse team domineert het huidige tijdperk Formule 1 en de vraag zal zijn of dat kan worden doorgezet in 2026. Zo heeft Adrian Newey zijn vertrek aangekondigd en dat kwam toch redelijk uit de lucht vallen. Mintzlaff bedankt Newey voor al het werk dat de 65-jarige Brit heeft geleverd, maar stelt tegelijkertijd dat het technische team sterk genoeg is om het ook zonder de topontwerper te gaan doen. "Natuurlijk zullen we hem missen - ook als persoon - maar morgen weten we nog steeds hoe we een zeer snelle Formule 1-auto moeten bouwen."

