'Volgend drama kondigt zich aan bij Red Bull: Sportief directeur Wheatley wil koffers pakken'

Red Bull Racing dreigt na Adrian Newey (65) ook kopstuk Jonathan Wheatley (56) op korte termijn kwijt te raken. De gevreesde leegloop is hiermee toch dichterbij dan dat Christian Horner eerder in Miami nog deed geloven. Wheatley heeft de ambitie om teambaas te worden en heeft al lijntjes uitgegooid bij andere teams, zo meldt The Times.

Het gaat mogelijk van kwaad tot erger bij Red Bull Racing. Waar het op sportief vlak allemaal volledig op rolletjes loopt, daar rammelt het achter de schermen aan alle kanten. Het begon allemaal met het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner. De teambaas zou met zijn assistente seksueel getint contact hebben gehad en daar is door de vrouw in kwestie melding van gemaakt. Deze zaak moet nog afgerond worden, maar sindsdien is er nog veel meer gaan spelen binnen de Oostenrijkse formatie. Zo is de interne machtsstrijd tot een climax aan het komen en dit werkt absoluut niet bevorderlijk voor de mensen die voor Red Bull werken. Er werd gesuggereerd dat Helmut Marko zou worden ontslagen, Max Verstappen ging vervolgens op hoge poten staan en Newey diende afgelopen week zelfs officieel zijn ontslag in. Sportief directeur Wheatley lijkt nu de volgende dominosteen te worden die valt. En wat betekent dit dan voor de toekomst van Verstappen?

Artikel gaat verder onder video

Wheatley wil weg bij Red Bull, polst andere F1-teams

In de grote Britse krant The Times kopt men met het artikel 'Red Bull's pitstopgoeroe Jonathan Wheatley denkt na over toekomst', waarin staat dat zij exclusief hebben vernomen dat de sportief directeur al lijntjes heeft uitgegooid bij andere teams om voor hen aan de slag te gaan. Het liefst zou hij aan de slag gaan als teambaas, een ambitie die hij nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. 'The Times heeft begrepen dat Wheatley, 56, langetermijnambities heeft om teambaas te worden en andere teams op de grid heeft gepeild. Red Bull is [door de krant, red.] benaderd voor commentaar', zo schrijft men. Volgens het medium is ook voor Wheatley de 'toenemende onzekerheid' een reden om nu te vertrekken. 'De sportief directeur van Red Bull denkt na over zijn toekomst vanwege de toenemende onzekerheid bij het topteam van de Formule 1', zo valt te lezen in de krant.

Red Bull-CEO Mintzlaff haalt uit naar Wolff: 'Verstappen? Focus je op je eigen problemen'Lees meer

Wheatley twijfelt over toekomst bij Red Bull F1

Wheatley was met Red Bull in onderhandeling over een nieuw contract, maar de aanhoudende onrust zou hem aan het twijfelen hebben gebracht. Nu Newey zijn koffers al klaar heeft gezet, zou Wheatley de volgende kunnen zijn. De huidig sportief directeur werkt al sinds 2006 voor het team uit Milton Keynes en is uitgegroeid tot één van de steunpilaren. Onder zijn leiding heeft Red Bull de beste pitcrew van de Formule 1 op poten weten te zetten. Mocht Wheatley vertrekken, dan kan McLaren-CEO Zak Brown nog wel eens gelijk krijgen. Hij voorspelde namelijk een 'domino-effect' na de aankondiging van het vertrek van Newey.

LEES MEER: Brown dropt bom: 'Newey eerste dominosteen, Red Bull-personeel solliciteert bij ons'

Wat doet dit met Max Verstappen?

Mocht Wheatley daadwerkelijk zijn taken neerleggen bij Red Bull Racing, wat betekent dit dan voor de toekomst van Verstappen bij het team? De Nederlander heeft meermaals benadrukt dat het team bij elkaar moet blijven. Toen vervolgens Newey vertrok, waarschuwde vader Jos in De Telegraaf al dat het voorheen zo solide fort uit elkaar leek te gaan vallen. Als daar ook nog eens bovenop komt dat Wheatley, wederom een sleutelfiguur, vertrekt, dan kan het goed zijn dat Verstappen en zijn management hun conclusies trekken, ook met in het achterhoofd dat Red Bull Powertrains naar verluidt achterloopt met haar motorproject voor 2026.