Kevin Magnussen moet heel erg oppassen tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Als de Haas-coureur nog twee strafpunten erbij krijgt, kan de Deen een raceweekend thuis doorbrengen. Hij en ook Daniel Ricciardo bekritiseren hoe, wanneer en waarvoor straffen worden uitgedeeld.

Magnussen kwam naar Miami met vijf strafpunten achter zijn naam, drie voor het veroorzaken van contact met Alexander Albon in Saoedi-Arabië en twee voor het uitschakelen van Yuki Tsunoda in China. Hij kreeg er nog eens drie bij, toen hij kostte wat het kost Lewis Hamilton achter zich probeerde te houden in de Sprint op het circuit in Florida. Magnussen liep drie tijdstraffen op voor naast de baan terechtkomen en er voordeel uithalen, en één voor track limits. "Al die straffen waren volledig verdiend, daar is geen twijfel over. Maar ik moest het spelletje weer spelen," legde hij naderhand uit, doelend op het feit dat hij een gat moest creëren zodat teamgenoot Nico Hülkenberg punten kon verdienen. Het veroorzaken van de crash met Logan Sargeant op de zondag leverde de Haas-coureur nog eens twee strafpunten op.

Ruimte toelaten voor over de grens gaan

"Ik hou er niet van hoe de regels zijn opgesteld, en ik verzin de regels ook niet," begon Magnussen tijdens de persconferentie in Imola. "Ikzelf sta nu op tien punten, dus ik moet oppassen dat ik geen schorsing krijg." Het duurt maar liefst twaalf maanden voordat strafpunten komen te vervallen, dus hij blijft minstens tien strafpunten houden tot maart 2025. Hij vindt dat de FIA kan leren van hoe het er in de Verenigde Staten aan toe gaat als het gaat om penalty's. "Het beste wat de FIA kan doen is ons vertellen dat we posities moeten teruggeven en dat de consequenties voor dat niet doen streng worden bestraft. En dan bedoel ik ook echt streng, zodat je zeker weet dat het gebeurt." Het constant uitdelen van opstapelende tijdstraffen is te ingewikkeld, vindt hij. "En je moet een beetje ruimte toelaten om over de grens te gaan en dat je daar dan nog van terug kan komen [na het opgeven van de positie]."

Eerder beslissingen van stewards

Magnussen vervolgde: "Het feit dat ik het risico loop een schorsing te krijgen voor het buiten een paar witte lijnen rijden op een stuk asfalt, is naar mijn mening niet oké. Er zijn tegenwoordig meer races dan toen dit [strafpuntensysteem] werd geïntroduceerd, dus nu kan je een schorsing krijgen voor een klein iets."

Ricciardo sluit zich bij de Deen aan. Ook hij werd naar het strafpuntensysteem gevraagd tijdens de persconferentie, waarop hij lachend antwoordde: "Ik heb het gevoel dat dit een ondervraging is." Volgens de RB-coureur zou het beter zijn als coureurs eerder worden bestraft in plaats van laat in de race. "Ik heb soms het gevoel dat live beslissingen van de stewards waarschijnlijk eerder gemaakt hadden kunnen doen."

