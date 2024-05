Alexander Albon verlengde gisteren enigszins verrassend zijn contract voor meerdere jaren bij het Formule 1-team van Williams. De Brits-Thaise coureur stond hoog op het lijstje bij Red Bull Racing als potentiële opvolger van Sergio Pérez in 2026, maar in gesprek met onder meer GPFans geeft Albon aan dat hij vanwege alle onzekerheden niet op deze mogelijke kans wilde wachten.

Albon werd recentelijk meermaals genoemd als een optie voor zowel Red Bull als Mercedes. Bij de Oostenrijkse renstal was hij in beeld om Pérez op te volgen, terwijl de Zilverpijlen nog op zoek zijn naar een geschikte vervanger van Lewis Hamilton. Aan al deze geruchten kwam gisteren een einde, toen Albon en Williams bekendmaakte langer met elkaar door te gaan. De 28-jarige coureur had oorspronkelijk nog een contract tot medio 2025, maar heeft deze nu voor meerdere jaren verlengd. Voor hoeveel seizoenen hij exact heeft getekend, is niet bekendgemaakt, maar feit is wel dat Albon nu zelf de deur richting Red Bull heeft dichtgegooid. Het team uit Milton Keynes had Albon hoog op haar lijstje staan voor het geval het afscheid wilde nemen van Pérez, maar kan de naam van de Britse Thai nu doorstrepen. In Imola ging Albon onder meer tegenover GPFans in op zijn beslissing om al vroeg zijn contract met Williams te verlengen.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1-baas waarschuwt Verstappen: 'Mogelijk einde verhaal'Lees meer

Te veel onzekerheden rondom topstoeltjes

Als Albon geconfronteerd wordt met het feit dat hij bovenaan Red Bull's lijstje stond voor het geval ze Pérez de deur zouden wijzen richting 2026, zegt hij dat dat 'geen verleiding' was om zijn contractverlenging bij Williams nog even uit te stellen. "Nee... Het draait allemaal om de reis. Ik denk, als je elders gaat kijken dat je met heel veel 'als', 'maar' en 'misschien' te maken krijgt. Er zijn heel veel bewegende elementen en zeker rondom dit soort stoeltjes [bij topteams, red.]. En er is er nu eigenlijk echt maar één - en dat is bij Mercedes. Er moet dan heel veel gebeuren en er zijn heel veel verschillende wegen, dus nee", aldus Albon.

LEES MEER: Hülkenberg in Imola: "Bearman in mijn stoeltje? Hoeft niet per se die van mij te zijn, toch?"

Albon heeft "erg vroeg" contract verlengd

De Williams-coureur beseft zich dat hij erg vroeg zijn contract heeft verlengd, maar voelt zich daar prettig bij. "Natuurlijk, een contract tekenen nu in mei, is erg vroeg, maar de focus was puur om verder te gaan. We hebben nog een flinke reis voor ons liggen, daar draaien we niet omheen. Het is fijn om de rest van het jaar in te kunnen gaan met de focus op welke dingen willen we verbeteren om vooruit te komen en ons door te ontwikkelen", zo besluit hij.

Gerelateerd