Alexander Albon heeft zijn contract bij Williams met 'meerdere jaren' verlengd. De voormalig coureur van Red Bull Racing blijft zo de komende jaren nog rijden voor het Britse team.

Albon rijdt, nadat hij van 2019 tot eind 2020 reed voor Toro Rosso en Red Bull Racing, sinds 2022, het begin van het nieuwe tijdperk, bij Williams en verlengde al een keer eerder zijn contract tot eind 2025. Ondanks dat er niet wordt aangegeven tot wanneer het contract geldig zal zijn, is het nu in ieder geval zeker dat Albon ook in het nieuwe tijdperk vanaf 2026 coureur zal zijn van Williams. Zo valt deze optie voor onder meer Red Bull, Mercedes en Aston Martin voor 2025 of 2026 definitief weg.

Albon blij met contractverlenging bij Williams

Albon is blij met zijn contractverlenging. "Ik ben ongelooflijk blij dat ik bij Williams Racing blijf en dat ik kan blijven samenwerken met zo'n getalenteerd en toegewijd team. Het is een moeilijke start van het jaar geweest, maar sinds we bij Williams werken hebben we samen veel vooruitgang geboekt en ik heb de enorme veranderingen achter de schermen gezien om ons terug te brengen naar de top van de grid. Dit is een langetermijnproject waar ik echt in geloof en waar ik een sleutelrol in wil spelen. De reis zal tijd kosten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het juiste team samenstellen om vooruit te komen en de komende jaren grootse dingen te bereiken."

