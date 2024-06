Alexander Albon heeft zijn vriendin Lily Muni via social media een fijne verjaardag gewenst. De Williams-coureur postte een schattige foto van het koppel, maar Lilly kon zich niet helemaal vinden in het bijschrift van haar wederhelft.

Albon en Muni zijn een koppel sinds 2019, en zijn beiden de topsport niet vreemd. Albon komt alweer enkele jaren uit op het hoogste niveau in de autosport, terwijl Muni er een succesvolle carrière als professioneel golfer op na houdt. De dame uit China blies afgelopen weekend 25 kaarsjes uit, en dat was voor Albon reden genoeg om een leuke foto van de twee op social media te plaatsen. Het bijschrift? "Fijne verjaardag voor de knapste irritante idioot", leest het met een knipoog. Muni laat van haar horen in de reacties: "Die laatste twee woorden negeer ik."

