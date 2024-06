George Russell pakte op verrassende wijze pole position voor de F1 Grand Prix van Canada. Alexander Albon heeft onthuld dat hij een rol speelde in het polerondje van de Mercedes-coureur. Hij hoopt dat Max Verstappen-fans het hem kunnen vergeven.

Het was een ontzettend spannende kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De gaten waren minimaal en dat zorgde voor een aantal verrassende resultaten. Voor het tweede achtereenvolgende raceweekend kwam Sergio Pérez niet uit Q1. Na Monaco was Verstappens teamgenoot, die eerder deze week zijn contractverlenging bij Red Bull Racing officieel maakte, wederom niet snel genoeg. Ook de Ferrari's stelden teleur. Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden simpelweg de snelheid niet en voor het eerst sinds de Belgische Grand Prix van 2021 staan beide rode bolides niet in de top tien op de grid. Leclerc werd elfde en Sainz twaalfde.

Identieke rondetijd

In de derde en laatste kwalificatiesessie was het een gevecht tussen Verstappen, de VCARB-coureurs en de teams met de Mercedes-krachtbron. Tijdens de eerste run van Q3 was Russell het snelst met een rondetijd van 1:12.000. Lando Norris zat daar 0.021 seconden achter. De andere McLaren van Oscar Piastri had een tiende achterstand. Verstappen kwam niet verder dan de vijfde plek met een 1:12.358. In de tweede run van Q3 was Verstappen de enige coureur die een verbetering kon vinden. Ook hij zette, net als Russell, een rondetijd neer van 1:12.000. Omdat de Brit eerder die tijd klokte, kreeg hij de pole position.

Gecanceld

Albon onthulde bij Viaplay dat hij Russell een slipstream had gegeven tijdens het rondje dat hem de pole opleverde. "Ik word dadelijk nog gecanceld door alle fans uit Nederland". Verslaggever Chiel van Koldenhoven stelde de coureur van Williams gerust: "Maak je daar maar geen zorgen over". Albon zei vervolgens lachend over Russell: "Zou hij een kwalificatiebonus hebben in zijn contract? En zo ja, krijg ik dan een deel?" Van Koldenhoven herinnerde de in Londen geboren Thai eraan dat ze een weddenschapje hadden over zijn contractverlenging bij Williams, maar als Albon voor een spectaculaire race zou zorgen voor de Viaplay-kijkers, dan stonden ze weer quitte.

