De afgelopen weken gaat het allemaal wat minder gemakkelijk voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie worstelt en lijkt bijgehaald door de concurrentie. Uit de hoek van Mercedes klinken er geruchten over 'mislukte' upgrades van Red Bull in Imola, waarop Christian Horner nu reageert.

Met de Grand Prix van Monaco zit de tweede Europese race van het seizoen er alweer op en daar waar het buiten Europa er lange tijd op leek dat Red Bull dit jaar eenvoudig ging domineren, lijkt het gat met teams als Ferrari en McLaren toch steeds kleiner te worden. Ook tijdens de race in Monte Carlo, toch één van de mindere races van Verstappen zijn team, ging het allemaal niet van harte. Sergio Pérez haalde door een crash met Kevin Magnussen de tweede ronde niet eens, terwijl Max Verstappen na een kleurloos weekend als zesde over de streep kwam. Inmiddels zijn we in Canada aanbeland en is het daar ook duidelijk dat de aan het begin van dit seizoen zo dominante Red Bull niet meer de absolute topauto heeft.

Artikel gaat verder onder video

Woorden Allison

Men kan gelukkig nog altijd leunen op de ongekende kwaliteiten van Verstappen, die in de kwalificatie op zaterdag precies dezelfde pole-tijd als George Russell noteerde, maar door zijn latere ronde toch vanaf P2 zal moeten beginnen. Eén ding is duidelijk: Red Bull heeft het een stuk zwaarder te halen. Eerder dit weekend zei Mercedes-technicus James Allison dat het team van Red Bull mogelijk de boot gemist heeft met het upgradepakket dat men tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna meenam: "Wellicht dat ze bij een behoorlijk aantal snelle bochten weer zinvol zijn, maar het lijkt erop dat hun upgrade een downgrade is geweest.

Horner reageert

Horner reageert vanuit Red Bull nu tegenover Sky Sports op de bijzondere claim van de Mercedes-topman: "Nee, totaal niet. De updates die op de auto zijn gegaan, hebben allemaal hun plek op de auto verdiend. Er zijn zo vaak geruchten die naar buiten komen. Er zijn een hoop auto's die nu op de onze lijken. Er is zeker sprake van gezonde competitie. We moeten op de toppen van ons kunnen presteren om voor te blijven liggen. Wat we vorig jaar hebben laten zien, was onnatuurlijk. Het zou altijd dichter bij elkaar komen te liggen en meer competitief gaan worden. Elk lid van ons team weet dat dat kan gebeuren en werkt heel hard om ervoor te zorgen dat we voor blijven liggen op de rest."

Gerelateerd