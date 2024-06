Williams moet nog altijd een beslissing maken over wie de teamgenoot wordt van Alexander Albon volgend jaar. Momenteel is dat nog Logan Sargeant, maar de vraag is of hij mag blijven. Albon ging er in aanloop naar de F1 Grand Prix van Spanje op in.

Er moeten nog negen zitjes gevuld worden in de Formule 1 in aanloop naar het seizoen van 2025. Aston Martin, Kick Sauber, Mercedes en VCARB zijn nog opzoek naar teamgenoten voor Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, George Russell en Yuki Tsunoda, respectievelijk. Alpine en Haas hebben überhaupt nog niemand bevestigd. Dan is er nog Williams waar Albon afgelopen februari een contractverlenging tekende. Wie zijn ploegmaat wordt, is nog niet bekend, maar er zijn verschillende kandidaten.

Verschillende kandidaten

Carlos Sainz moet bij Ferrari vertrekken om plaats te maken voor Lewis Hamilton. De toekomst van Valtteri Bottas bij Kick Sauber, wat vanaf 2026 Audi wordt, is alles behalve zeker. Datzelfde geldt voor Zhou Guanyu, de Chinese coureur die naar verluidt een enorme zak geld met zich meebrengt en ook kans maakt op een stoeltje bij Alpine of Haas. Ook de naam van Andrea Kimi Antonelli komt langs. Het zeventienjarige talent lijkt de grootste kanshebber te zijn om Hamilton op te volgen bij Mercedes, maar als de Zilverpijlen tot de conclusie komen dat de jonge Italiaan nog niet klaar is om voor een topteam te rijden, zouden ze hem bij Williams kunnen plaatsen. De kans dat Sargeant een contractverlenging krijgt, lijkt steeds kleiner te worden.

Ervaren coureur voordelig

"Als het gaat om ervaring en de algemene ontwikkeling van het team, dan zou dat uiteraard wel voordelig zijn," antwoordde Albon op de vraag van de aanwezige media op het Circuit de Barcelona-Catalunya of hij een ervaren coureur als teamgenoot wil hebben. "We zijn bezig aan een lang traject, dit is een groot project, en we hebben feedback nodig. Om eerlijk te zijn, er staan zoveel namen op de lijst, en wie het ook mag zijn, ik denk dat het een coureur zal worden die ervaring heeft, die bij het team terechtkomt. Maar ik heb er weinig over te zeggen. Maar [een ervaren coureur erbij] is wel belangrijk voor ons, zeker als je de komende paar jaar in het middenveld willen kunnen vechten." Albon, die er dus lijkt op te hinten dat mannen als Sainz en Bottas de voorkeur hebben bij Williams, beschreef zijn relatie met Sainz als "zo goed als met iedereen".

