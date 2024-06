Over niet al te lange tijd zullen we eindelijk weten waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. In aanloop naar de F1 Grand Prix van Spanje vertelt de Ferrari-coureur dat een besluit zeer binnenkort wordt genomen door hem en zijn management.

De drievoudig racewinnaar zit momenteel middenin zijn vierde jaar bij Ferrari, maar we weten al een aantal maanden dat het zijn laatste seizoen bij de Scuderia zal zijn. Afgelopen februari werd namelijk bekendgemaakt dat Lewis Hamilton zijn plek zal innemen naast Charles Leclerc vanaf 2025. Sainz liet eerder deze week weten dat iedere renstal dat nog een zitje over heeft, hem een contract heeft aangeboden. De stoeltjes bij Kick Sauber, dat vanaf 2026 Audi wordt, naast Nico Hülkenberg en bij Williams naast Alexander Albon lijken de beste mogelijkheden te zijn voor de 29-jarige coureur.

Niet langer wachten

"Het laatste nieuws dat ik kan melden is dat een besluit zeer binnenkort wordt genomen," legt Sainz uit bij de persconferenties in aanloop naar zijn thuisrace in Spanje. "Ik wil niet langer wachten. Het neemt al een aantal weken veel ruimte in mijn gedachten in. Het is tijd om een beslissing te maken en dat gebeurt dus binnenkort. Hopelijk hebben we binnenkort iets om over te praten." Het is voor hemzelf nog niet duidelijk waar hij naartoe wil. "Nee, dat is nou juist het punt."

Nog geen tijd gehad

"Ik ben er nog niet zeker van," vervolgde de man uit Madrid. "Het is iets dat ik nog bespreek met mijn management en we zijn aan het brainstormen. Ik heb nog niet de tijd gehad om er een paar dagen voor te zitten om echt na te denken over een beslissing." Onder andere het bestuderen van de nieuwe technische- en motorreglementen voor 2026 worden meegenomen in het uiteindelijke besluit van Sainz. Kevin Magnussen werd ook naar zijn toekomst gevraagd en de Haas-coureur wees naar Sainz. "Carlos is de kurk in de fles. Veel jongens wachten totdat hij een zet doet. Uiteindelijk zullen dan alle andere puzzelstukjes in elkaar vallen."

