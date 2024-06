Carlos Sainz bezet momenteel de vierde plek in het wereldkampioenschap, al had de positie voor de Spanjaard nog een stuk beter kunnen zijn. Hij blikt terug op zijn weekend in Saoedi-Arabië, waar zijn blindedarm tijdens het weekend verwijderd werd, en laat weten dat hij met heel veel pech zelfs had kunnen overlijden in Djedda.

Sainz voelde zich aan het begin van het weekend al niet helemaal niet lekker en al vrij snel werd door de medici duidelijk gemaakt wat er aan de hand was met de Spaanse coureur. Het bleek dat de man uit Madrid een blindedarmontsteking onder de leden had en onder het mes moest. Vervolgens werd Sainz succesvol geopereerd en was hij op zondag alweer aanwezig op het circuit om zijn team aan te moedigen. Tijdens de afwezigheid van Sainz in Djedda was er een kans weggelegd voor de Britse Oliver Bearman, die vlak voor VT3 dus te horen kreeg dat hij in mocht stappen om de rest van het weekend uit te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Hoge koorts en diarree

Eén race later zagen we Sainz alweer terug op het circuit, een medisch wonder. De Spaanse rijder blikt voor het eerst uitgebreid terug op het weekend in Djedda: "Ik bewaar daar geen goede herinneringen aan. Ik arriveerde in Djedda na een derde plek in Bahrein en ik was het seizoen erg goed begonnen. Op donderdagochtend hadden we meetings met de pers, de engineers, events met de sponsoren en ik begon me verschrikkelijk te voelen. Ik had hoge koorts en moest continue naar het toilet. Ik voelde me voor 24 uur heel ziek. Op vrijdag stapte ik in de auto voor de vrije training en ik begon van alles te nemen om de diarree en koorts in te dammen. Dat lukte een beetje en ik had het gevoel dat ik de koorts wat lager werd en ik niet meer naar het toilet hoefde voor de sessie, waardoor in ik een Formule 1-auto kon stappen", vertelt hij aan de Nude Project-podcast.

Sainz kon doodgaan

Sainz vervolgt: "Ik was uitgeput, want ik at niks. Ik had geen energie en was meer aan het zweten dan normaal. De zwaarste twee trainingen uit mijn hele loopbaan. Ik dacht al dat ik op deze manier niet de race kon doen. De volgende dag voelde ik me hetzelfde en dacht ik dat het geen virus kon zijn. Ik was nog meer fucked up dan twee dagen eerder, dus ging ik naar het ziekenhuis." Daar kreeg Sainz te horen dat het om een blindedarmontsteking ging en hij onder het mes moest: "Ik vertelde hen dat ik me al twee dagen zo voelde. Ze zeiden dat ik gek was. Als de blindedarm was gebarsten, had ik het risico gelopen om te overlijden of was de operatie drie keer zo lang geworden", onthult de Spanjaard. Ook wilde Sainz gewoon de race op zondag rijden: "Ze zeiden dat dat niet kon, omdat er ernstige dingen konden gebeuren en ik dood zou kunnen gaan als het zou klappen." Uiteindelijk keerde Sainz in Australië weer terug achter het stuur.

Gerelateerd