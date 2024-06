Het team van Williams heeft de functie van hoofd aerodynamica na één jaar vacant te hebben gestaan, ingevuld met de promotie van Adam Kenyon. Kenyon was al onderdeel van het team, maar wordt nu verantwoordelijk gesteld voor het ontwerp van de nieuwe wagen, zo vertelt teambaas James Vowles in gesprek met Formula1.com.

Het team van Williams ondergaat een aantal flinke veranderingen op de achtergrond. Zo is teambaas Vowles het team aan het herstructureren. Pat Fry werd eerder al aangetrokken en Fry moest het gat invullen dat David Wheater eind 2022 achterliet. Laatstgenoemde vertrok namelijk naar Alpine, toen voormalig teambaas Jost Capito Williams verliet. De renstal uit Grove beschikt momenteel nog over verouderde faciliteiten, maar stukje bij beetje probeert Vowles de boel te moderniseren.

Promotie was in maart al een feit

Kenyon werkte in het verleden al samen met Vowles bij Mercedes. "Adam Kenyon is ons hoofd aerodynamica – dat gebeurde in maart van dit jaar zonder veel ophef. Ik werkte met Adam samen bij Mercedes en daarvoor werkte hij bij Red Bull. Hij was chef aerodynamica, maar een buitengewone chef aerodynamica en hij leidde de operatie en deed het goed. Ik wilde er alleen zeker van zijn dat hij de rol aankon omdat het een grote toevoeging voor hem was", zo wilde Vowles Kenyon niet direct te veel hooi op de vork laten nemen.

Werken aan de stappen richting de top

Williams zet gestaag stapjes richting het middenveld en kan op een goede dag strijden om de plekken in de top tien. Volgens Vowles is dat onder andere het resultaat van Fry als chief technical officer: "Pat doet als CTO geweldig werk. Hij zal net als ik erkennen dat er nog zoveel te doen is. En je moet oppassen dat je je niet laat meeslepen in het nu en in plaats daarvan gaat voor 'laten we dit op de lange termijn oplossen."

