FIA velt oordeel over start crash waarbij Ricciardo en Albon voor rode vlag zorgden

De Formule 1 Grand Prix van Japan begon met een flinke start crash waarbij Daniel Ricciardo en Alexander Albon betrokken raakten. De coureurs werden vervolgens door de stewards op het matje geroepen. De FIA heeft nu uitspraak gedaan over het incident.

De vierde ronde van het wereldkampioenschap op het Suzuka International Racing Course ging om 07:00 uur Nederlandse tijd van start. Het veld van 20 auto's kwam zonder kleerscheuren door de eerste twee bochten, maar aan het begin van de S-bochten ging het goed fout. Ricciardo week uit naar rechts om ruimte te geven aan Lance Stroll. Hij had Albon, die al rechts van hem zat, niet in zijn spiegels gezien en duwde de Williams op het gras. De twee raakten elkaar en kwamen in de bandenstapels terecht. De marshals moesten de auto's wegtakelen, maar ook de bandenmuur weer repareren. Er kwam meteen een rode vlag en de race werd stilgelegd. Pas om 07:32 uur kon de race weer worden hervat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko ziet Pérez "beter presteren dan verwacht" in Japan

Geen straf

Ricciardo en Albon moesten zich om 09:45 uur Nederlandse tijd melden bij de wedstrijdleiding. Er werd onderzocht of de RB-coureur Appendix L, Chapter IV, artikel 2d van de FIA International Sporting Code had overschreden. Daarin staat dat het veroorzaken van een ongeluk, het herhaaldelijk maken van serieuze fouten of wanneer het erop lijkt dat een coureur geen controle heeft over de auto, door de stewards kan worden onderzocht met mogelijke straffen of zelfs een diskwalificatie tot gevolg.

De wedstrijdleiding heeft de kant van Ricciardo en van Albon gehoord en alle data bekeken. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het een typische 'first lap incident' is geweest. Ricciardo komt er dus zonder straf van af. De stewards maakten duidelijk dat als het incident later in de race was gebeurd, dat er dan een andere uitkomst was geweest.

Gerelateerd