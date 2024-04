Helmut Marko is onder de indruk van de kwalificatie van Sergio Pérez voor de Grand Prix van met Japan, met name omdat het raceweekend op Suzuka afgelopen jaar "zijn slechtste weekend van het seizoen was", aldus de Red Bull-topman.

Sergio Pérez kwalificeerde zich als tweede voor de Grand Prix van Japan, met slechts een fractie van een seconde achterstand op teammaat Max Verstappen. Een goed resultaat voor de Mexicaan, helemaal gezien hij afgelopen jaar voor geen meter uit de verf kwam op het Japanse asfalt. Red Bull-topman Helmut Marko was op zaterdag dan ook tevreden over zijn coureur, en liet optekenen waar volgens hem het grote verschil zit ten opzichte van 2023.

Goede kwalificatie Pérez

"Pérez heeft het beter gedaan dan verwacht, zeker na zijn hele slechte weekend hier afgelopen jaar", wordt Marko geciteerd door de Spaanse tak van Motorsport.com. "Hij heeft zichzelf verbeterd, maar de belangrijkste reden is dat we deze verbetering aan de auto direct hebben doorgevoerd. De afstellingen werkten, met een een-tweetje als resultaat. Dat hadden we al een tijdje niet meer bereikt."

Voldoening

Marko vervolgde over Pérez: "Hij is dit jaar met een andere mind set aan de races begonnen. Hij probeert niet langer zijn eigen technische pad te volgen. De auto's zijn vrijwel identiek qua afstelling, en dat is wat uiteindelijk het verschil maakt. Vorig jaar was dit de slechtste race van Pérez. Alleen ging toen mis, dus ik denk dat dit hem vooral voldoening geeft."

