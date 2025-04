Johnny Herbert is van mening dat de "belachelijk domme fout" van Jack Doohan in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan, hem mogelijk zijn carrière in de Formule 1 heeft gekost.

Jack Doohan kende in Japan een enorme klapper in de tweede vrije training. De Alpine-coureur schoot met zijn DRS open de eerste bocht in, waarna hij snoeihard de muur invloog. De Australiër liet na afloop weten dat hij op de simulator had uitgeprobeerd of hij zonder te remmen de eerste bocht in kon duiken, alleen leek hij er geen rekening mee te houden dat de DRS dan niet sluit. Het is niet helemaal duidelijk waarom de DRS niet dichtging, maar volgens Johnny Herbert is het helder.

Crash Doohan op Suzuka

"Het was heel beschamend toen we erachter kwamen dat Jack Doohan het knopje voor zijn DRS niet heeft ingedrukt", klinkt het bij SambaSlots. "Dat is iets wat een coureur automatisch zou moeten doen. De DRS werkt zo dat als deze geactiveerd is, weer dichtgaat als je op de rem trapt. Als je een snelle bocht ingaat zoals bocht één [op Suzuka] is dat niet vol gas, maar je trapt ook niet op de rem."

'Enorm domme beslissing'

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Dan moet je de DRS handmatig sluiten. Hij drukte niet op het knopje en dat is een belachelijk domme fout van iemand die zou moeten weten dat als hij niet remt, hij het zelf dicht moet doen. Anders vliegt hij in de muur, want dan heeft hij geen grip aan de achterkant. Het is een beschamende crash, want het laat je er erg dom uitzien. Het helpt zijn situatie niet, met alle geruchten rondom Franco Colapinto en Flavio Briatore. Het is een enorm domme beslissing die hem misschien zijn carrière in de Formule 1 heeft gekost."

