Graeme Lowdon heeft verteld hoe hij de dag waarop het ongeluk van Jules Bianchi gebeurde, had beleefd. Hij is momenteel de teambaas van Cadillac, maar hij was tijdens de Grand Prix van Japan in 2014 de CEO van het Marussia F1 Team.

Bianchi overleed op 17 juli 2015, precies tien jaar geleden. Het kwam negen maanden na een crash op het Suzuka International Racing Course. Adrian Sutil was in de bandenstapels terecht gekomen bij het uitkomen van de Dunlop Curve. Er stond een mobiele kraan in de grindbak om de Sauber achter de muur te takelen, maar dit gebeurde onder lokale gele vlaggen en niet achter de safety car. Het regende ook nog ontzettend hard door orkaan Phanfone. Bianchi spinde op dezelfde manier als Sutil van de baan en ramde de kraan. De Fransman liep diffuse axonale beschadiging op, een vorm van ernstig hersenletsel, en overleed na een lange periode in coma te hebben gelegen.

Tractor op de baan

"Jules Bianchi had zijn ongeluk daar in zeer listige weersomstandigheden", begon Lowdon over Japan in 2014 bij de High Performance-podcast. "Al vrij snel bevind je je in een scenario waarbij een coureur zwaargewond is geraakt. Ik zat aan de pitmuur en het weer was verschrikkelijk. Tv-camera's waren geavanceerd genoeg om het een heldere dag te laten lijken, maar het zicht was echt slecht en het regende hard. Aan de pitmuur heb je camera's die je auto via een GPS volgen, maar dit zijn een soort CCTV-camera's en niet voor de uitzending, en zo kan je je auto overal volgen. Een ronde of twee eerder was Adrian Sutil van de baan gegaan. Ik wist dat Jules er ook vanaf was gegaan, maar de GPS ging verder dan waar Sutil stond, dus ik dacht gewoon: 'Hij is ergens gespind.'"

Helaas was dat niet het geval: "Echter, we kwamen er daarna snel achter dat er een impact was geweest met een kraan. Ik ben geen fan van... Op raceauto's na hoort niks op het circuit te staan, al helemaal niet enorme tractors." Teams konden CCTV-beelden aan de pitmuur terugspoelen en zo kon Lowdon die impact zien. "Dat enorme voertuig bewoog veel. Toen ik dat zag, dacht ik: 'Dit kan absoluut niet goed zijn'. Maar uiteindelijk weet je nog steeds niet zeker wat er gaande is. Op de radio kregen we geen reactie, wat ook geen goed teken is, maar aan de andere kant kan de auto ook gewoon uit zijn gezet, dus dan weet je het nog steeds niet zeker. Ik herinner me nog dat ik van de pitmuur sprong en redelijk snel naar het medisch centrum ging, maar niemand mocht naar binnen. Toen we eenmaal wisten dat het slecht met hem ging en hij naar het ziekenhuis werd vervoerd, sprongen ik en [teambaas] John [Booth] in een auto en volgden hem naar het ziekenhuis."

Familie arriveert in het ziekenhuis

Lowdon vervolgde: "Ik weet nog dat ik met [toenmalig Formule 1-baas] Bernie [Ecclestone] aan de telefoon sprak, hij was er dat weekend niet. Hij zei: 'Graeme, wat je ook nodig hebt, laat het me weten en het wordt geregeld.' Ik heb een boel respect voor Bernie, vooral omdat hij heeft geracet en teams heeft gerund en ook mensen heeft verloren. We wisten toen nog niet hoe het met Jules ging, behalve dat het heel slecht was. En we wisten dat we Jules' familie snel over moesten laten komen. Om dan zulke hulp aangeboden te krijgen van Bernie, is geweldig." Ecclestone regelde meteen een vliegtuig, zodat de familie van Bianchi naar Japan kon.

"Ik denk nog steeds na over wat zij wel niet dachten, toen ze in Frankrijk het vliegtuig instapten. Het is niet voor te stellen. Ik weet nog dat ze het ziekenhuis inliepen en...", pauzeerde een emotionele Lowdon. "Ik heb dit nog nooit eerder verteld. Ze lopen de kamer in en het enige waar ze over bezorgd zijn, is hoe het met óns gaat. Daar leer je veel van. Mijn prioriteit was de familie, want ik ben geen dokter. Wanneer zoiets gebeurt, denk je: 'Waarom ben ik engineering gaan studeren? Nu kan ik niet helpen.' Er zijn hartstikke goede dokters daar, maar zo denk je er op dat moment niet over na. Het enige wat we konden doen, was de familie informeren. Wij en de familie sliepen een aantal nachten op de vloer en ik had nog steeds mijn teamkleding aan van de dag van de race. Pas toen ik het ziekenhuis verliet en de zon zag, kwam de realisatie echt dat het niet goed ging met Jules."

