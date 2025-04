Isack Hadjar is in een interview met Formula1.com duidelijk over zijn ambities: hij is er klaar voor als Red Bull hem een kans wil geven. De jonge coureur reed pas drie races in zijn Formule 1-carrière, maar Hadjar is vastberaden en vol ambitie. Als het moet, stapt hij in bij het grote team.

De jonge Franse coureur maakte een goede indruk door in Japan punten te scoren - hij finishte als achtste. Hadjar won in zijn juniorcarrière races in de Franse Formule 4, de Formule Regional in Europa en Azië en het FIA Formule 3-kampioenschap. Vervolgens bracht hij twee seizoenen door in de FIA Formule 2, waar hij afgelopen jaar achter Gabriel Bortoleto vicekampioen werd. Het was goed genoeg voor Red Bull om hem een zitje te geven bij zusterteam Racing Bulls. Mocht Yuki Tsunoda niet aan de verwachtingen voldoen, dan staat Hadjar klaar om zijn plek in te nemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes baalt van strategie kwalificatie: 'Hadden moeten doen wat Verstappen deed'

Hadjar klaar voor stap naar Red Bull

Hadjar zelf weet te melden dat, mocht Red Bull besluiten om hem te promoveren ten koste van Tsunoda, hij hier zeker klaar voor zou zijn. “Natuurlijk is het een enorme uitdaging en ik ben er op dit moment nog niet echt mee bezig. Ik probeer gewoon mijn best te doen met wat ik heb. Maar als ik gebeld word, zeg ik natuurlijk dat ik er klaar voor ben. Zelfs als dat niet zo is, zou ik zeggen dat ik er klaar voor ben.”

Marko tevreden met prestaties Hadjar in Japan

Helmut Marko, de motorsportadviseur van Red Bull, is ook zeer tevreden over Hadjar. Hij kwalificeerde zich voor de Grand Prix van Japan als zevende, terwijl hij tijdens de kwalificatie ook nog problemen had met zijn stoeltje. Marko sprak eerder in Japan lovend over de snelheid en kalmte van Hadjar: “Ik was onder de indruk sinds de eerste keer dat hij in de auto stapte. Zijn snelheid verraste ons allemaal, maar ook de koelbloedigheid die hij toonde. Hij zou waarschijnlijk ook punten hebben behaald als de strategie in de laatste twee races correct was geweest.”