James Allison, technisch directeur van Mercedes, stelt in de debrief van Mercedes dat het team met zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan met de banden al in de fout was gegaan. Het Britse team vond dat het de strategie van Max Verstappen had moeten gebruiken.

In de debrief van Mercedes na het weekend in Japan stelde Allison dat Mercedes op zaterdag tijdens Q3 al het weekend weg heeft gegooid. "Het halve circuit was opnieuw geasfalteerd, waaronder ook de eerste sector met al die uitdagende bochten. En de grootste uitdaging van nieuw asfalt is dat het veel moeilijker is om de banden op te warmen en vervolgens op de juiste temperatuur te krijgen. Later in de ronde kom je het gedeelte met het oude, ruwere asfalt en daar raken de banden gemakkelijk oververhit." Mercedes vroeg aan de coureurs om rustig aan hun opwarmronde te beginnen zodat de temperatuur op orde was, maar hierdoor waren de banden in de eerste sector van het snelle rondje niet op temperatuur.

Mercedes over vergissing in Japan

Allison vervolgt: "Over het algemeen moeten de coureurs in het laatste deel van hun out lap veel energie stoppen zodat de band goed is in bocht één, twee en door de S-bochten op het nieuwe asfalt. Maar dat kan je later in de ronde duur komen te staan. We drongen er bij George op aan wat voorzichtiger te beginnen aan de ronde. Dat was zeker niet de juiste beslissing. Hij had zoiets van: nee, dat is niet wat ik moet doen. Ik moet er vol ingaan. Het gevolg van onze keuze was dat de band niet klaar was voor het eerste deel van de ronde. We verloren daardoor veel tijd, waardoor het niet meer uitmaakte wat we in het tweede deel van de ronde deden. We hebben daar ook nooit het voordeel gehad, omdat de ronde gewoon niet competitief was."

Mercedes over pole position Verstappen

Mercedes stelt dat het had moeten doen wat Verstappen deed in zijn opwarmronde richting zijn pole position. "Als je kijkt naar de ronde, waarmee Verstappen een indrukwekkende pole position pakte, dan zag je dat hij de laatste sector van zijn out lap echt voluit ging, waardoor de banden echt goed warm werden. Hij kon daardoor in het eerste deel van de ronde echt aanvallen en vervolgens proberen om dit niveau vast te houden in het tweede deel. Dat hadden wij ook moeten doen. En als we dat hadden gedaan, hadden we zeker een betere startplaats gehad."

