Max Verstappen doet bij de coureurs volop mee om de prijzen nadat hij tijdens de eerste drie races gemaximaliseerd heeft in een auto die momenteel zeker niet de beste auto van de grid in F1 is. Waarom er nog veel werk aan de winkel is voor zowel Verstappen als Red Bull Racing richting de eerste upgradefase van het seizoen.

Als Oscar Piastri de controle over zijn auto in Australië niet kwijt was geraakt, hadden we nu een spannende driestrijd gehad boven in het kampioenschap bij de constructeurs. Piastri won zelf de Grand Prix van China, Verstappen de Grand Prix van Japan en Lando Norris won in Australië. Omdat Piastri dus een foutje maakte in Melbourne is hij de aansluiting met Norris en Verstappen enigszins verloren, maar zeker gezien de huidige pikorde in F1 en zijn vorm tijdens de afgelopen twee raceweekenden is het duidelijk dat de Australiër zeker kans maakt op een wereldkampioenschap in 2025. Een kampioenschap dat op basis van de op dit moment beschikbare auto's momenteel niet spannend zou moeten zijn.

Over de beste en snelste auto van de grid tijdens de beginfase van dit seizoen is geen discussie. McLaren heeft de lijn van vorig jaar doorgetrokken en beschikt begin 2025 meteen over de snelste auto. De auto van McLaren is goed op snelle circuits, op technische circuits en circuits met veel DRS-zones en lijkt tevens weinig last te hebben van de nieuwe tests van de FIA omtrent de achtervleugel. Vanaf de Grand Prix van Spanje gaat ook de voorvleugel extra getest worden, maar dat gaat McLaren wellicht iets langzamer maken en niet heel veel.

De grote kracht van deze auto is namelijk de degradatie van de banden en de consistente temperatuur die deze banden bereiken. Dit heeft McLaren veel beter voor elkaar dan andere teams en gaat zeker op circuits waar het warm is, zoals in Bahrein en Djedda, een voordeel opleveren. Het is dat McLaren in de eerste drie races niet gemaximaliseerd heeft, denk aan Piastri dus in Australië, Norris tijdens de Sprint in China en P2 en P3 in Japan, anders was McLaren nu al helemaal los geweest bij de constructeurs. De zwakke plek van de auto, zo zeggen Norris en Piastri, dat de auto 'snappy' is en soms zijn eigen ding wil doen. Verder is McLaren vooral een tegenstander van zichzelf tot nu toe en zal de grootste uitdaging zijn om twee getalenteerde coureurs die strijden om het kampioenschap bij de coureurs goed te kunnen managen.

Achter McLaren is het echter behoorlijk spannend. Verstappen en George Russell zijn de enige coureurs die echt een uitdaging voor Piastri en Norris vormen, maar dat betekent nog niet dat ze ook over de tweede auto beschikken. Toch lijkt dit voor Russell wel te gelden. De auto is erg stabiel, competitief tijdens zowel de kwalificatie als tijdens de race en erg betrouwbaar gebleken tot nu toe. Russell maximaliseert tot nu toe tijdens de vier races (inclusief Sprint) en is eigenlijk niet op een fout te betrappen.

In de andere auto laat Andrea Kimi Antonelli zien dat hij niet veel tijd nodig heeft gehad om aan de auto van Mercedes te wennen. In Australië was hij, in lastige omstandigheden, nog wel op twee foutjes te betrappen. Toch werd hij knap vierde in een hele lastige race, waarna hij ook in China en Japan (zonder de spectaculaire inhaalacties in Melbourne) solide punten scoorde. Het is precies wat Mercedes momenteel in staat stelt om tweede te staan bij de constructeurs en waarom het een voorsprong heeft op de concurrentie, maar dit mag ook toegeschreven worden aan een erg stabiele (en wellicht beetje onspectaculaire) auto.

Ferrari staat momenteel vierde met 35 punten en heeft een auto die beter is dan de resultaten doen vermoeden. In Japan kende Ferrari echter pas het eerst weekend waarin er gemaximaliseerd werd, en toen bleek dan ook dat Charles Leclerc niet in staat was om mee te gaan met Verstappen en de auto's van McLaren. Het meest pijnlijke wellicht was dat Mercedes, zeker op de hards, veel sneller was en Russell en Antonell nog Leclerc met nog een paar extra rondjes in hadden gehaald.

Ondertussen kwam Lewis Hamilton er eigenlijk alleen in China tot nu toe aan te pas en kende hij in Australië en vooral Japan erg veel moeite. Leclerc was de snellere coureur, maar zelfs hij had het dus lastig om de auto van Mercedes achter zich te houden. Zeker tijdens de kwalificatie heeft Ferrari het lastig om competitief te zijn, maar ook tijdens de race is het dus de derde auto van de grid. Daar komen de strategische en technische fouten in Melbourne en China respectievelijk nog eens bij, waardoor er gesproken kan worden van een dramatische start voor het Italiaanse team.

Red Bull

Dat Red Bull op deze plek staat (zowel volgens ons als volgens Verstappen zelf en veel andere analisten), laat zien wat voor bizarre prestatie Verstappen tot nu toe aan het leveren is na vier races (inclusief Sprint). Verstappen is niet aan het maximaliseren, hij is op buitenaardse wijze de RB21 aan het besturen en er zeker 0.3 tot 0.5 seconden meer uit aan het halen dan eigenlijk mogelijk is. Na sterke weekenden in Australië en China met P2 en P3 als resultaat, kwam de climax tot nu toe in Japan met pole en een enorm knappe zege op Suzuka. Daardoor staat de Nederlander tweede in het kampioenschap bij de constructeurs en is het verschil met Norris minimaal.

De situatie van zowel de auto als de tweede coureur bij Red Bull heeft ervoor gezorgd dat het team nu al een streep door de constructeurs heeft gezet, omdat het weet dat zowel de auto als de tweede coureur niet stabiel genoeg zullen presteren om hier een realistisch doel van te maken. Het upgradepakket dat er richting Imola aan zit te komen wordt doorslaggevend, want bij de upgrades is de neerwaartse spiraal vorig jaar juist begonnen. De auto is momenteel nog steeds niet goed in de bochten ten opzichte van de McLaren. Als ze Verstappen daadwerkelijk kampioen willen maken, zal de auto op dit gebied via upgrades flink verbetert moeten worden en moet Yuki Tsunoda met zijn ervaring zich in ieder geval sporadisch voorin melden om Red Bull en Verstappen een strategisch voordeel te geven.

Achter de top vier is er vervolgens een duel om de vijfde plek. Ondanks dat het nog vroeg is, lijken er twee gegadigden te zijn voor deze titel. Williams krijgt van ons de voorkeur, maar hier kan ook prima Racing Bulls gezet worden. Williams heeft momenteel echter op zondag de iets competitievere auto, zeker als Alexander Albon in de auto zit. De oud-coureur van Red Bull is momenteel in de vorm van zijn leven en maakt optimaal gebruik van de snelheid van de auto op vooral snelle circuits en circuits met veel DRS-zones en rechte stukken.

De vijfde plek van Williams is eigenlijk tot nu toe alleen aan Albon te danken, want Carlos Sainz heeft te maken met een overgangsperiode. De auto van Ferrari is compleet anders dan die van Williams, iets wat Sainz nu ook merkt. Op een gegeven moment, zoals bij Renault uiteindelijk ook het geval was, zal de Spanjaard echter de auto naar zijn hand zetten en gaan daarna de prestaties verbeteren. Wanneer dit het geval is en Albon zo blijft presteren, kan Williams met een goed gevoel de rest van 2025 in.

Racing Bulls

De grote concurrent van Williams tot nu toe is Racing Bulls, dat ten opzichte van 2024 een enorme stap vooruit heeft gezet en tevens beschikt over de mooiste livery van 2025. De auto heeft veel overeenkomsten met die van Williams, maar is iets beter op zaterdag dan op zondag het geval is. Zeker op zondag valt er nog winst te boeken voor het team. Toch is het voornaamste verbeterpunt voor het team de strategie, iets wat al jaren het geval is en Tsunoda dit jaar in Melbourne en China al punten heeft gekost.

Nu Tsunoda vertrokken is en Liam Lawson terug is gekeerd, zal het team hopen dat het Lawson zo snel mogelijk op niveau kan krijgen. De coureur naast hem, rookie Isack Hadjar, is namelijk al het hele seizoen in vorm. Zeker tijdens de kwalificatie maakt Hadjar indruk, maar ook op zondag doet hij dit. Zijn minste moment was in Melbourne, toen hij voor de start van de race al crashte. In China werd hij ook door de strategie van Racing Bulls onschadelijk gemaakt, terwijl in Japan de jonge coureur zijn eerste punten veroverde. Al met al is het een goede start geweest van het zusterteam van Red Bull.

Het seizoen van Haas is tot nu toe een vrij apart seizoen. In Melbourne zat het Amerikaanse team er totaal niet bij en had het de minste auto van de grid met daarnaast veel schade door twee crashes van rookie Oliver Bearman. Vanaf China werden de prestaties van het team echter beter. In China scoorde Haas zelfs met twee auto's punten dankzij drie DSQ's, waarbij zeker Bearman op de mediums met wat inhaalacties indruk maakte. In Japan kwam Haas met een nieuwe vloer, die zowel Bearman als Esteban Ocon uiteindelijk zouden gebruiken. Bearman presteerde het hele weekend fantastisch en zou uiteindelijk ook punten scoren, terwijl Ocon een kleurloos weekend reed en achterin het veld te vinden was.

Haas lijkt een serieuze tegenstander van Williams en Racing Bulls te kunnen zijn, vooral omdat het niet een auto heeft die specifiek veel beter is op snelle circuits of circuits met veel DRS-zones, maar eerder een complete auto heeft die gewoon zowel op zaterdag als zondag in staat is om goed te presteren. Daar heeft het echter wel twee coureurs voor nodig, iets wat Ocon (op het weekend in China na) tot nu toe totaal niet in is geslaagd en Bearman wel.

Aston Martin

Aston Martin kent een vrij bijzonder seizoen tot nu toe. Het is eigenlijk een beetje het Mercedes van het middenveld: een auto die eigenlijk nergens echt in uitblinkt, maar ook nergens echt heel slecht in is. Op zaterdag is de auto wel minder dan op zondag, maar over het algemeen is het gewoon een hele saaie auto momenteel. Dat Lance Stroll twee keer punten heeft verzameld, kwam vooral door omstandigheden (het weer en de DSQ's). In Japan, waar Stroll dit niet had, bleek het allemaal wat minder te zijn.

Het seizoen van Fernando Alonso is verder nog erg ongelukkig. Door een eigen fout crashte hij in Melbourne, terwijl in China zijn remmen het begaven na een paar rondjes. In Japan was hij eigenlijk vrij onzichtbaar en kleurloos, iets wat Alonso normaal gesproken allesbehalve is. De focus ligt bij het team natuurlijk op 2026, maar de auto lijkt de komende tijd niet echt op te schuiven of verder weg te zakken.

Alpine

Dan volgt de grootste teleurstelling van 2025 tot nu toe: Alpine. Het is vrij duidelijk dat de auto van het Franse team een heel groot probleem heeft waar het na dit seizoen in principe vanaf is: de motor. De motor van Alpine komt niet in de buurt van die van Ferrari, Honda en Mercedes en beschikt niet over de kracht, snelheid en betrouwbaarheid. Daardoor verliest de auto vooral op de rechte stukken enorm veel tijd op de concurrentie en zijn vooral de kwalificaties erg moeizaam.

Pierre Gasly doet alles wat hij kan, maar de auto zelf is momenteel gewoon niet in staat tot meer dan wat hij eruit aan het halen is. Ondertussen is ook het gedoe omtrent het tweede stoeltje er niet minder op geworden. Jack Doohan is allesbehalve aan het overtuigen momenteel en Franco Colapinto wacht in zijn schaduw op het moment dat het geduld van Flavio Briatore op is. Maar zelfs met Colapinto in deze auto zal het team niet ineens stabiel om punten kunnen vechten met Haas en vooral Williams en Racing Bulls, terwijl veel mensen daar na het einde van vorig seizoen toch wel een beetje vanuit gingen.

Kick Sauber

Tot slot Kick Sauber, waarvan iedereen wel in kon vullen dat het de langzaamste auto zou hebben in 2025. Toch is het zeker geen lelijk eentje tot nu toe, want de auto is competitief. Zeker op zaterdag valt er soms wel een Q2 uit te halen, waarna vervolgens tijdens de race vaak wel blijkt dat de auto van Sauber geen fantastische is.

Gabriel Bortoleto is wisselvallig tot nu toe, met een paar goed en een paar mindere momenten. Nico Hülkenberg heeft het tot nu toe echter ook lastig en kan de auto niet stabiel naar Q2 brengen. Voor Sauber is 2025 natuurlijk niet zo heel belangrijk, want in principe worden alle pijlen gericht op 2026 en de nieuwe auto en reglementen. Dan start de samenwerking met Audi, alhoewel deze samenwerking op papier natuurlijk achter de schermen allang begonnen is.

Conclusie

De komende twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië zullen niet veel verandering aan gaan brengen in de pikorde die we tijdens de eerste drie weekenden gezien hebben. De balans kan wellicht na Miami en Imola weer opnieuw opgemaakt worden, want dit zullen weekenden zijn waarin de teams vaak met hun eerste grote upgradepakket komen. Dit kan voor veranderingen gaan zorgen in de pikorde, zeker in de middenmoot waar alles dicht in de buurt van elkaar zit.

Voor nu heeft McLaren de beste auto op zowel zaterdag als zondag en op welk circuit en welke omstandigheden dan ook, met Mercedes, Ferrari en Red Bull (lees: Verstappen) daarachter. Williams en Racing Bulls zullen zeker op snelle circuits met veel DRS-zones goed presteren, met Haas als voornaamste uitdager. Aston Martin, Alpine en Kick Sauber vormen momenteel de achterhoede, waarbij zeker die laatste twee teams het tempo momenteel niet aankunnen.

