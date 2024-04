Er zou mogelijk een rijderswissel plaats kunnen vinden bij het Formule 1-team van Williams. Dan moet de Britse renstal echter wel vrijstelling aanvragen bij de FIA voor de zogeheten 'Max Verstappen'-regel.

Meer dan de helft van de coureurs in de koningsklasse van de autosport is nog niet verzekerd van een stoeltje voor 2025. Silly season, zoals dat altijd mooi wordt genoemd, begon met de aankondiging afgelopen winter dat Lewis Hamilton Mercedes zal verlaten om de overstap naar Ferrari te maken. De zevenvoudig wereldkampioen wordt bij de Scuderia de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Dat betekent dat Carlos Sainz opzoek moet naar een nieuwe werkgever en Toto Wolff naar een nieuwe ploegmaat voor George Russell.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sargeant verbaast zich over straf FIA: "Snap niet dat ze het niet tegen mij zeiden"

Kandidaten voor nieuwe ploegmaat Russell

Er staan een aantal kandidaten op het lijstje van de Mercedes-teambaas. Max Verstappen heeft echter een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028 en de geruchten over een mogelijke overstap naar de Zilverpijlen lijken weg te ebben. Ondertussen heeft Fernando Alonso zijn handtekening gezet onder een verlenging bij Aston Martin. Sainz lijkt over te blijven voor Wolff naast een zeventienjarig talent dat momenteel in de FIA Formule 2 uitkomt. Dit talent is Andrea Kimi Antonelli, de Italiaan die wordt gezien als dé opvolger van Lewis Hamilton en over dezelfde stuurmanskunsten zou bezitten als Verstappen. In plaats van Antonelli volgend jaar te laten debuteren bij een topteam als Mercedes, kan ervoor gekozen worden om hem eerst uit te laten komen bij Williams, zodat hij zonder al teveel druk ervaring op kan doen.

OOK INTERESSANT: Mol en Plooij bespreken toekomst Sainz: "Hij zit in een hele gunstige positie"

'Max Verstappen'-regel

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde F1-journalist Joe Saward is Williams opzoek naar een nieuwe coureur. Logan Sargeant zou na meer dan een seizoen nog steeds niet aan de verwachtingen voldoen. Het is mogelijk dat Antonelli al vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, die op 19 mei wordt verreden, naar voren wordt geschoven voor het zitje naast Alexander Albon. Het probleem is echter zijn leeftijd. Nadat Verstappen zijn F1-debuut had gemaakt met zijn zeventien jaar, werd de 'Max Verstappen'-regel ingelast door de FIA, wat betekent dat de leeftijdsgrens om aan de start te mogen staan van een Grand Prix omhoogging naar 18. Williams zou dus eerst naar de internationale autosportbond moeten om vrijstelling te krijgen van de 'Max Verstappen'-regel, want alleen dan kan Antonelli Sargeant vervangen.

Gerelateerd