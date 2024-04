Carlos Sainz weet nog niet waar zijn toekomst in F1 ligt, maar is wel druk bezig met connecties leggen en gesprekken voeren. Zijn resultaten in 2024, die erg goed zijn, doen verder het werk. De Spanjaard lijkt meerdere opties te hebben, zo zien ook Jack Plooij en Olav Mol.

Sainz was vorig jaar de enige coureur die een race won en niet in een Red Bull reed, iets wat in 2024 tot nu toe ook het geval is. In 2023 won Sainz de Grand Prix van Singapore, terwijl hij in 2024 de Grand Prix van Australië heeft gewonnen. De andere vier races gingen naar Max Verstappen. De oud-teamgenoot van de Nederlander zoekt sinds begin dit jaar naar een nieuw team voor 2025, nadat Ferrari bekendmaakte dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor het Italiaanse team gaat rijden. Eerder werd er door Ferrari al een contractverlenging bekendgemaakt met Charles Leclerc. Sainz wordt sindsdien met drie teams veel in verband gebracht: Red Bull, Mercedes en Kick Sauber.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom de tijd begint te dringen voor Sainz nu Alonso zijn contract bij Aston Martin heeft verlengd

Audi een optie voor Sainz?

In het Ziggo Sport Race Café stelt Plooij dat de huidige coureurs bij Kick Sauber allesbehalve zeker zijn van hun toekomst, zeker omdat vanaf 2026 Audi partner is van Sauber en de motoren gaat leveren. Het merk zal veel in de melk te brokkelen hebben, waarbij Sainz al vaak als nieuwe coureur voor het team is genoemd. Nu hij beschikbaar is, wordt deze link steeds vaker gelegd. Plooij weet te melden dat Audi met nieuwe coureurs door wil gaan. "Zhou staat daar wel heel emotioneel [na GP China op het rechte stuk], maar of hij er volgend jaar nog is, is een ander verhaal. Audi wil verder met twee nieuwe rijders: Hülkenberg en Sainz. Sainz mag tekenen, maar hij wacht nog even. Red Bull is al klaar, maar Mercedes kan nog."

OOK INTERESSANT: Sainz doet boekje open over toekomstplannen: "Mijn beste opties zijn nog beschikbaar"

Mol ziet Mercedes als beste optie

Volgens Mol, die ook aan tafel zat, is Mercedes voor Sainz de best beschikbare optie. "Mercedes is wel het verstandigst. Mercedes is geen team voor een rookie, dus Antonelli is geen goede keuze. Sainz zit in een heel gunstige positie. Ik denk niet dat Mercedes voor een Bottas of een Vettel gaat." Oftewel: ook vanuit het oogpunt van Mercedes zou Sainz volgens Mol de beste optie zijn. Een combinatie die de laatste weken ook steeds vaker in de geruchten terug te vinden is en vanaf 2025 wel eens realiteit kan gaan worden.

Gerelateerd