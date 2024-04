Fernando Alonso heeft recent zijn contract bij het Formule 1-team van Aston Martin voor meerdere jaren verlengd, waarmee een grote naam van de coureursmarkt is verdwenen. Dit zorgt ervoor dat de tijd voor Carlos Sainz begint te dringen, maar hij is niet de enige rijder die hinder ondervindt van de nieuwe deal van de tweevoudig wereldkampioen.

Fernando Alonso beschikte tot voor kort over een contract dat hem tot eind 2024 aan Aston Martin verbond. Alhoewel de 42-jarige coureur de afgelopen maanden meerdere keren heeft uitgesproken zijn dienstverband bij de Britse formatie te willen verlengen, leek zijn toekomst tot voor kort onzeker. Mercedes heeft vanwege het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari namelijk een stoeltje vrij voor het seizoen van 2025, terwijl Red Bull Racing op papier ook nog geen teammaat voor Max Verstappen heeft vastgelegd. Het contract van Sergio Pérez verloopt immers aan het eind van het huidige seizoen.

Langdurige contractverlenging Alonso na geflirt

En als de sluwe vos die hij is, wist Alonso handig gebruik te maken van die openingen bij twee topteams. De tweevoudig wereldkampioen flirtte de afgelopen weken regelmatig met zowel Mercedes als Red Bull Racing, waarbij met name laatstgenoemde op complimenten kon rekenen. Of het ervoor heeft gezorgd dat de grote bazen bij Aston Martin met zweethandjes snel een contract in elkaar hebben gezet blijft gissen, maar Alonso heeft in ieder geval de door hem gedroomde deal uit het vuur weten te slepen. De coureur uit Oviedo zal tot in ieder geval eind 2026 achter het stuur blijven zitten, maar zijn contract loopt nog langer door. Of dat vanaf 2027 als coureur of in een andere rol zal zijn binnen het team, kunnen beide partijen later nog overeenkomen.

Tijd begint te dringen voor Sainz

Daarmee is er een grote naam van de coureursmarkt verdwenen, terwijl er ook een interessante vacature bij Aston Martin offline is gehaald. En dat is niet per se goed nieuws voor Carlos Sainz. De Spanjaard is in bloedvorm dit seizoen, maar is vooralsnog werkloos in 2025. De 29-jarige coureur moet bij Ferrari plaatsmaken voor de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en aast zodoende op een ander zitje. En nu Aston Martin niet langer tot de mogelijkheden behoort, begint de tijd tot enigszins te dringen. Waar er eerst tal van opties leken te liggen voor de drievoudig racewinnaar, beginnen deze inmiddels te slinken.

Mogelijkheden bij de topteams lijken beperkt

De voorkeur van Sainz zal natuurlijk gaan naar een topteam, maar veel kansen lijken er niet meer te zijn. Alhoewel geruchten de ronde doen dat Sainz onderweg is naar Mercedes, heeft teambaas Toto Wolff inmiddels uitgesproken dat wonderkind en Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli bovenaan zijn prioriteitenlijstje staat. De Oostenrijker wil de 17-jarige Formule 2-coureur in 2025 naast George Russell zetten als het even kan. Dat plan heeft echter nog wel wat haken en ogen. Zo rijdt Antonelli momenteel zijn eerste seizoen in de Formule 2, maar presteert hij nog niet naar zijn in hoog tempo verworven heldenstatus.

Red Bull Racing is op papier ook een mogelijkheid. Sainz is opgegroeid in de Red Bull-familie en heeft qua performance inmiddels laten zien topteamwaardig te zijn. Maar ook op dit vlak is er slecht nieuws voor Sainz. Sergio Pérez presteert momenteel precies hoe Red Bull Racing het wil zien, en daarnaast beschikt het team in de vorm van Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson over verschillende mogelijkheden, mochten ze de Mexicaan niet willen verlengen. Dan is het nog de vraag wanneer deze knoop wordt doorgehakt, want één ding dat Sainz in ieder geval niet zal willen doen, is wachten tot het eind van het seizoen.

Audi lijkt een goede mogelijkheid

McLaren beschikt de komende jaren over Lando Norris en Oscar Piastri, waarna de sprong naar het middenveld en de achterhoede al snel wordt gemaakt. De meest voor de hand liggende en veilige optie voor Sainz lijkt dan Sauber, dat momenteel campagne voert onder de naam Stake F1. Sauber wordt in 2026 echter overgenomen door Audi, en de Duitse fabrikant heeft grootste plannen met het Formule 1-team. Om daar als kopman binnen te worden gehaald, kan dus zeker aanlokkelijk klinken. Het blijft echter een risico of Sauber vanaf 2026 meteen weet te presteren. Daarnaast zal Sainz 2025 moeten zien te overbruggen, en Stake F1 is momenteel vaste klant in de achterhoede.

Slecht nieuws voor Tsunoda

De contractverlenging van Alonso heeft overings niet alleen impact op Sainz. Zo is de gedroomde bestemming van Yuki Tsunoda ook van tafel geveegd. Ondanks dat de Japanner dit seizoen goed presteert, lijkt een toekomst bij Red Bull Racing steeds onwaarschijnlijker, waardoor Aston Martin een erg interessante optie leek. Het team van Lawrence Stroll gaat vanaf 2026 immers in zee met de Japanse motorfabrikant Honda, waar Tsunoda al jaren door wordt gesteund.

Laatste kans op Red Bull Racing-zitje?

Voor de 23-jarige Tsunoda is het nu dus belangrijker dan ooit om te laten zien dat hij een kans naast Verstappen verdient. Ook omdat zijn jaren bij het zusterteam beginnen te tellen. Vooralsnog doet hij het dit seizoen uitstekend met zeven punten in vier races, waar de teller bij teammaat Ricciardo nog op nul staat. Zoals gezegd presteert Pérez momenteel echter precies zoals Red Bull Racing graag wil zien. Eerder deze maand liet de 34-jarige routinier dan ook otpekenen dat hij verwacht binnen een maand duidelijkheid te hebben over zijn toekomst, wat erop lijkt te duiden dat daar al wat speelt.

