Lando Norris is ondanks zijn overwinning in Zandvoort totaal niet bezig met de strijd om de wereldtitel. De McLaren-coureur zegt dat het geen zin heeft om op de zaken vooruit te lopen en dat hij het daarom race per race bekijkt.

Norris mocht de Grand Prix van Nederland vanaf pole aanvangen, met Max Verstappen naast hem op P2. De Brit had een verschrikkelijke start en viel terug naar de tweede plek, waarna Verstappen aan de leiding ging in de wedstrijd. De McLaren had echter meer snelheid dan de Red Bull, waardoor Norris in de zeventiende ronde van de wedstrijd voorbij kon gaan aan Verstappen. Uiteindelijk won hij de race met een marge van zo'n 22 seconden. Door deze overwinning staat Norris op dit moment nog maar zeventig punten achter Verstappen in het kampioenschap. Hoewel dat natuurlijk nog steeds wel een flinke achterstand is, is het met nog negen races te gaan zeker geen onhaalbaar doel.

Tijdens de persconferentie na de race werd gevraagd of Norris denkt dat hij dit jaar mee kan vechten om de titel. "Ik vecht al sinds de eerste race van het jaar voor het kampioenschap, het is niet plotseling veranderd", reageerde hij tegenover de aanwezige pers. "Ik moet het beter doen. Ik heb het hele jaar hard gewerkt en ik sta nog steeds 70 punten achter Max. Het zou behoorlijk stom zijn om op dit moment over iets na te denken. Ik bekijk het gewoon race voor race, want het heeft geen zin om vooruit te denken en aan de rest te denken. Ik focus me gewoon op één race per keer. Dus dat is niet een vraag die me ieder weekend gesteld hoeft te worden."

Grand Prix van Monza

In diezelfde sessie werd aan Norris gevraagd of hij denkt dat McLaren ook in Monza competitief zal zijn. "Ik heb geen idee. Je stelt ons vragen alsof het de bedoeling is dat we het antwoord erop hebben. Ik heb geen idee", zei de Brit. "Iedereen zou bovenaan kunnen staan. Ferrari, Mercedes, Red Bull, wij. Ferrari was vandaag behoorlijk snel." Hij erkent dat McLaren niet had verwacht dat de Scuderia in Zandvoort zo goed uit de bus zou komen.

"Ik denk dat het feit dat Red Bull het vandaag wat lastiger had een grotere factor was dan we hadden verwacht. We moeten gewoon doorgaan. Het heeft geen zin om na te gaan denken over hoe we het volgend weekend gaan doen. We gaan er gewoon heen, gaan hard werken en wachten tot we daar zijn. Het heeft geen nut om vooruit te denken."

