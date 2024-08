Het Formule 1-team van Haas heeft het roer dit seizoen volledig omgegooid. Teambaas Ayoa Komatsu heeft Gene Haas en zijn rechterhand Bob Murray ervan weten te overtuigen om meer investeringen te doen, en daar lijkt het team nu al de vruchten van te plukken.

Günther Steiner werd aan het einde van 2023 plotseling aan de kant gezet door teameigenaar Gene Haas, die niet tevreden was met de tiende plek in het constructeurskampioenschap. Ayoa Komatsu, de toenmalige Director of Engineering, werd aangesteld om de populaire Italiaan te vervangen. Inmiddels zijn we halverwege het seizoen van 2024 en staat Haas er een stuk beter voor. Tot op heden heeft de Amerikaanse renstal al 27 punten binnengehaald, waardoor het nu op de zevende plek in het kampioenschap staat. Deze groei lijkt te komen door Komatsu, die Haas ervan heeft weten te overtuigen om meer geld te investeren in het project.

Artikel gaat verder onder video

"We hebben laten zien dat we de performance kunnen verbeteren", zei Komatsu tegenover Autosport. "Wat we nodig hebben om de eigenaar te overtuigen, is performance. Hij kijkt namelijk altijd naar: we willen beter worden, hoe kunnen we sneller worden? Dus als we kunnen laten zien dat als we samen werken, we met dezelfde middelen kleine stapjes kunnen zetten..."

Veranderingen binnen Haas F1

Haas is druk bezig met het binnenhalen van een groot aantal nieuwe krachten, en wil het team met ongeveer tien procent laten groeien. Doordat de nieuwe personeelsleden nog niet begonnen zijn, is het team op het moment nog ongeveer even groot als eerst, toch is de sfeer binnen het team nu al positief veranderd. "En als de sfeer anders is, en er zoveel positiviteit is, functioneren mensen beter en kun je beter presteren. Dat is het grootste verschil."

OOK INTERESSANT: Piastri won Grand Prix van Hongarije met een gebroken rib

Naast de nieuwe personeelsleden, krijg Haas volgend seizoen ook eindelijk een nieuw motorhome. Een grote, maar belangrijke investering voor het Amerikaanse team, die zo ook meer (potentiële) sponsoren kan ontvangen. Komatsu verklaart dat het altijd zijn strategie is geweest om Haas en zijn rechterhand Murray om de tafel te krijgen, en hen te laten beseffen wat je allemaal nodig hebt om succesvol te zijn in de koningsklasse. "De vorige strategie was wellicht het omgekeerde. Vanaf dag 1 is mijn strategie geweest: 'Als de eigenaar de realiteit niet snapt, wordt hij geïrriteerd, omdat hij resultaten verwacht die we niet kunnen leveren.'"

Gerelateerd