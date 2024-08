Oscar Piastri heeft op zondagochtend een hele bijzondere onthulling gedaan op X. De Australiër onthulde tussen neus en lippen door namelijk dat hij zijn allereerste Grand Prix-overwinning binnensleepte met een gebroken rib.

Vorige maand pakte Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije zijn allereerste overwinning in de Formule 1. Lando Norris vertrok op de Hungaroring vanaf pole position, maar verloor deze positie in de eerste bocht aan zijn teamgenoot Piastri. De coureur die op kop rijdt, mag doorgaans als eerste naar binnen voor een pitstop. Toch besloot McLaren om Norris als eerste naar binnen te halen, waardoor hij een succesvolle undercut kon uitvoeren en de koppositie terug kon veroveren.

Hoewel McLaren vervolgens meermaals vroeg of Norris zijn teamgenoot voorbij kon laten, omdat er aan de pitmuur iets fout was gegaan, weigerde hij in eerste instantie gehoor te geven aan dat verzoek. Uiteindelijk besloot hij later in de race om de positie dan toch aan Piastri te geven. Dit leverde Piastri uiteindelijk de overwinning op, Norris werd tweede en Lewis Hamilton pakte de derde plek.

Gebroken rib

Een overwinning pakken in je tweede jaar in de Formule 1 is natuurlijk al een prestatie op zich, maar Piastri bleek hierbij ook nog eens geblesseerd te zijn. Dit onthulde de Australiër zondagmiddag op X, voorheen Twitter. "Eerste deel van het seizoen is klaar", schrijft hij. "Eerste Grand Prix-overwinning. Eerste botbreuk. Mijn rib geniet van de pauze." Aan de datum op de foto van de breuk is af te lezen dat hij deze rondom het raceweekend in Groot-Brittannië heeft opgelopen. Een gebroken rib kan zes tot twaalf weken na het ongeval nog pijnlijk blijven, wat betekent dat hij in Hongarije dus nog steeds herstellende was. Een knappe prestatie!

First part of the season done.

First GP victory.

First broken bone.

Rib’s enjoying the break 💪 pic.twitter.com/xee5myxNTP — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 11, 2024

