Esteban Ocon is onder de indruk van Laura Mueller bij Haas. Ocon, die recent de overstap maakte van Alpine naar het Amerikaanse team, werkt nu nauw samen met Mueller, die gepromoveerd is tot de eerste fulltime vrouwelijke race‐engineer in de Formule 1. Hij vertelt erover.

Muellers promotie van Performance Engineer naar Race Engineer bij Haas is een belangrijke mijlpaal in de koningsklasse. Team Principal Ayao Komatsu prees eerder al haar vastberaden karakter en liet weten dat dat ook goed past bij het karakter van de Fransman. De samenwerking tussen de coureur en Mueller begon na zijn vertrek bij Alpine aan het einde van 2024 en tot dusver lijkt de chemie tussen de twee goed.

Imposante werkethiek

De voormalig Alpine-rijder deelt zijn ervaringen in de Beyond the Grid-podcast: "Het is geweldig om met Laura te werken. Ze is echt een geweldige ingenieur. Ze heeft veel ervaring in verschillende categorieën. Ze heeft DTM gedaan, ik heb DTM gedaan, dus we hebben dat punt gemeen. Maar ze heeft veel verschillende categorieën gedaan, en haar traject is zeer indrukwekkend." Hij gaf een voorbeeld van haar toewijding tijdens een uitdagend weekend in Suzuka, waar ze de hele dag zonder pauze werkte om zich volledig te kunnen concentreren op de prestaties. "Ik herinner me dat we in Suzuka een moeilijk weekend hadden, maar we hadden nog steeds vergaderingen en debriefings omdat het niet de manier was waarop we het wilden hebben. Ze stond volgens mij de hele dag niet op om een ​​broodje of een drankje te gaan halen."

Nieuwe familie

Ondanks de uitdagingen voelt de Fransman zich goed geïntegreerd in zijn nieuwe omgeving bij Haas. "De eerste indruk van het team is een grote familie", zegt Ocon. "Dit team heeft me echt verwelkomd, op zo'n manier dat ik me meteen thuis voelde." Ocon benadrukt de trots binnen het team en is vastberaden om samen met hen te groeien in het komende seizoen. "Ze zijn trots op alles wat ze doen wanneer ze het doen. Dat is geweldig, want als je niet trots bent op het werk dat je doet, dan heeft het geen zin om het te doen," besluit hij.

