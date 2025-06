Terwijl het Formule 1-circus in Montmeló was voor de Grand Prix van Spanje, werd er ook gereden op het Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk. Het Haas F1 Team voerde namelijk twee testdagen uit. Dit deden ze met niemand minder dan Kamui Kobayashi.

Kobayashi maakte zijn debuut in de koningsklasse bij Toyota. Hij viel de laatste twee races van 2009 in voor Timo Glock, die een beenblessure en gebarsten ruggenwervel had opgelopen bij een crash in de kwalificatie voor Japan. Hij bemachtigde een zitje bij Sauber, waar hij drie seizoenen lang een solide middenvelder voor zou zijn. Kobayashi werd populair door zijn vele gewaagde inhaalpogingen die eigenlijk altijd goed en in zijn voordeel afliepen. Zijn enige podiumresultaat kwam tijdens zijn thuisrace op Suzuka in 2012. Voor 2013 moest hij plaatsmaken voor Esteban Gutiérrez die veel meer sponsorgeld met zich meenam. Kobayashi reed zijn laatste seizoen in 2014 bij Caterham.

Tweevoudig wereldkampioen

Na zijn Formule 1-carrière stapte Kobayashi over op de sportscars als fabriekscoureur van Toyota. Hij werd in 2019-20 kampioen in het FIA World Endurance Championship in de LMP1 samen met Mike Conway en Pechito López. Het trio herhaalde het kunstje in 2021 met de toen nog nieuwe Hypercar. Ze wonnen dat jaar ook de 24 Uur van Le Mans. Kobayashi schreef daarnaast de 24 Uur van Daytona op zijn naam in 2019 en 2020 met Cadillac. Beide jaren deed hij dat samen met Renger van der Zande en het eerste jaar ook nog met Fernando Alonso.

Haas en Toyota gingen halverwege vorig jaar een samenwerking aan en, als Toyota-fabriekscoureur, heeft Kobayashi na elf jaar eindelijk de kans gekregen om weer achter het stuur van een Formule 1-bolide te kruipen. Hij mocht twee dagen op Circuit Paul Ricard testen met de VF-23 uit 2023. Het maakt deel uit van het TPC-programma van Haas, het Testing of Previous Cars.

