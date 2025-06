Felipe Drugovich heeft laten weten dat als hij in moet vallen bij het Formule 1-team van Aston Martin tijdens het raceweekend in Canada, hij zijn deelname aan de 24 uur van Le Mans zal laten schieten.

Het Formule 1-team van Aston Martin maakte afgelopen zaterdag laat op de avond bekend dat Lance Stroll niet deel zou nemen aan de Grand Prix van Spanje, omdat hij last heeft van zijn pols en hand. De blessure zou verband houden met een medische ingreep die hij na een val van zijn fiets in 2023 moest ondergaan. De formatie liet weten dat de blessure behandeld zou worden en de Canadees zich daarna zou gaan focussen op zijn herstel.

Deelname Stroll in Canada onzeker

Het is niet duidelijk of Stroll over een kleine twee weken genoeg hersteld zal zijn, om deel te kunnen nemen aan het raceweekend in Canada, zijn thuisrace. Mocht dit niet het geval zijn, beschikt Aston Martin over twee reservecoureurs: Felipe Drugovich en Formule E-coureur Stoffel Vandoorne. Kleine kanttekening is echter dat beide heren het weekend van de Canadese Grand Prix, ingeschreven staan voor deelname aan de prestigieuze 24 uur van Le Mans.

Drugovich klaar om in te vallen

Drugovich hoeft er naar eigen zeggen echter niet lang over na te denken, mocht hij gebeld worden: "Ik heb op dit moment geen idee hoe het allemaal zal gaan. Het belangrijkste is dat we Lance het beste wensen", klinkt het bij Band. "Wat betreft Le Mans, de Formule 1 is altijd mijn prioriteit geweest. Dat zal dus ook zo blijven."

