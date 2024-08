Jos Verstappen is niet te spreken over de huidige gang van zaken bij het team van Red Bull Racing. De vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen stelt dat hij zich wil laten verrassen, maar dat hij niet denkt dat teambaas Christian Horner het tij kan doen keren.

Waar Red Bull Racing de afgelopen jaren nog het dominante team was, is die dominantie in 2024 redelijk ver te zoeken. De Oostenrijkse renstal heeft gedurende het seizoen een aantal flinke ontwikkelingsfouten gemaakt, waar de concurrentie vol van geprofiteerd heeft. Verstappen en Red Bull staan momenteel nog wel bovenaan in de beide kampioenschappen, maar de vraag is hoe lang ze dat kunnen volhouden. Lando Norris en het team van McLaren komen namelijk steeds dichterbij.

Afgelopen zondag wist Norris de Grand Prix van Nederland te winnen met een voorsprong van ruim 22 seconden op Verstappen. Hiermee heeft de Britse renstal laten zien dat het een geduchte tegenstander is, die het seizoen nog wel eens spannend zou kunnen gaan maken. En dat zorgt voor kopzorgen bij de familie Verstappen. "Meer dan twintig seconden is een hele grote teleurstelling", vertelt Verstappen senior tegenover het Duitse Bild.

Familie Verstappen ontevreden

"Max had nooit een kans om te winnen, maar dat is niet verrassend als je reverse-engineering moet toepassen op de auto." Red Bull heeft een aantal updates moeten terugdraaien, omdat deze niet werkten zoals verwacht. "Dat zegt alles. Het team nam meermaals een verkeerde afslag. Intern moet je jezelf een spiegel voorhouden en niet alles met een laagje suiker bedekken. Het is tijd - als het nog niet te laat is - om jezelf vragen te stellen. Goede mensen verlaten het team. Ik ben heel ontevreden met wat er gebeurd."

Hoewel Red Bull steeds meer concurrentie krijgt, lijken adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner zich nog niet al te veel zorgen te maken. En dat zou wel moeten, zo benadrukt de vader van de drievoudig wereldkampioen. "Je kunt het niet meer verbloemen, de situatie is ernstig. Max zal niet blij zijn met zo'n auto. Nu is het aan Horner om het team weer op het goede spoor te krijgen." Gevraagd of Jos erop kan vertrouwen dat Horner het tij kan doen keren, zegt hij: "Ik laat me verrassen, maar op dit moment zeg ik nee. Er moet veel gebeuren, de hele teamgeest moet veranderen."

