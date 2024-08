Volgens dr. Helmut Marko is de RB20 een echte bandenvreter in vergelijking met de MCL38 van McLaren. De adviseur van het Oostenrijkse team blikt bij ServusTV terug op het Grand Prix-weekend in Zandvoort en stelt dat het team de verkeerde keuze qua afstelling heeft gemaakt.

Op zaterdag was al te zien dat McLaren de zaakjes na de zomerstop simpelweg goed voor elkaar heeft. Zo pakte Lando Norris de pole position en deed hij dat met maar liefst drie tienden van een seconde op de tijd van nummer twee Max Verstappen. Op een relatief korte baan, zoals Zandvoort, was dat al een enorm gat en in de race was de achterstand van het Oostenrijkse team op McLaren nog duidelijker. Zo wist Norris uiteindelijk de race te winnen en kwam hij 22,9 seconden eerder over de streep dan de regerend wereldkampioen.

Bandenslijtage

Bij de Oostenrijkse zender legt Marko uit dat het team zich gefocust had op de kwalificatie, maar die keuze in de race verkeerd uitpakte. De wagen van Verstappen had meer downforce en dat resulteerde in een hogere bandenslijtage. "We konden het tempo [van Norris red.] niet bijbenen. In het begin ging het nog gelijk op, maar toen de bandenslijtage insloeg, kon je zien hoe makkelijk Lando ons kon inhalen", zo zag Marko. Dat Norris in de laatste ronde nog even een 1:13.8 liet noteren, was de genadeklap. "Ze [Verstappen en Pérez red.] reden met verschillende afstellingen en misschien was het niet de juiste keuze om Max meer neerwaartse druk te geven, want we miste topsnelheid en het hielp ons uiteindelijk niet in de bochten."

De alarmbellen zijn dan ook gaan rinkelen. "We worden met overmacht verslagen en dat is alarmerend. Wel denk ik dat het ook een beetje aan het circuits lag en daarbij was de temperatuur ook relatief laag", zo hoopt Marko dat zijn beter voort de dag komt volgend weekend in Monza.

