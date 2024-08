Welke Grands Prix staan er na de zomerstop nog op de Formule 1-kalender?

We worden dit jaar getrakteerd op een uiterst spannend Formule 1-seizoen. Helaas ligt de koningsklasse voor nu even stil, maar gelukkig hebben we de komende periode nog genoeg om naar uit te kijken. Welke circuits staan er de komende maanden nog op de planning?

Het Formule 1-circus is momenteel aan het genieten van hun welverdiende vakantie. De auto's staan uit, de fabrieken zitten op slot en menigeen ligt lekker op het strand uit te rusten. En die pauze had men na de uiterst drukke eerste seizoenshelft hard nodig. De Formule 1 heeft dit jaar namelijk al veertien verschillende locaties bezocht: Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië, Japan, China, Miami, Emilia-Romagna, Monaco, Canada, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en België.

Gelukkig hebben we ook na de zomerstop nog genoeg mooie locaties om naar uit te kijken. En als we bedenken dat we in veertien races al zeven verschillende racewinnaars hebben gezien, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat het een hele mooie en spannende tweede seizoenshelft gaat worden. We zetten de resterende races voor je op een rijtje.

Tweede seizoenshelft Formule 1

Direct na de zomerstop staat de Dutch Grand Prix op Zandvoort op de planning. De thuisrace van Max Verstappen belooft ook dit jaar weer een groot feest te worden voor alle Nederlandse fans. Een week later reist het circus af naar het Autodromo Nazionale Monza, voor de Grand Prix van Italië. Na een weekje rust, reist men achtereenvolgend af naar Azerbeidzjan en Singapore voor een intense double header.

Na Singapore ligt de Formule 1 weer een paar weken stil, je zou het bijna een tweede zomerstop kunnen noemen, alleen dan zonder verplichte fabriekssluiting. Het wereldkampioenschap wordt eind oktober hervat met een intensieve triple header, bestaande uit het sprintraceweekend in Austin, de Grand Prix van Mexico en het sprintraceweekend in Brazilië. Het Formule 1-seizoen wordt afgesloten met een laatste triple header, bestaande uit de Grand Prix van Las Vegas, het sprintraceweekend in Qatar en de finale in Abu Dhabi.

De resterende races op de Formule 1-kalender van 2024

Ronde Grand Prix Circuit Datum 15 Nederland Circuit Zandvoort 25 augustus 16 Italië Autodromo Nazionale Monza 1 september 17 Azerbeidzjan Baku City Circuit 15 september 18 Singapore Marina Bay Street Circuit 22 september 19 Verenigde Staten Circuit of the Americas 20 oktober 20 Mexico-Stad Autódromo Hermanos Rodríguez 27 oktober 21 São Paulo Interlagos 3 november 22 Las Vegas Las Vegas Street Circuit 24 november 23 Qatar Losail International Circuit 1 december 24 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 8 december

