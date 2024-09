Guenther Steiner denkt dat McLaren de favoriet is voor zowel de constructeurstitel als de coureurstitel. De voormalig teambaas stelt dat Red Bull momenteel te veel achterligt, en dat Lando Norris gewoon té goed is om Max Verstappen niet te verslaan.

We zijn alweer aanbeland bij de laatste zes races van dit Formule 1-seizoen en er staat de komende periode nog heel veel op het spel. McLaren gaat momenteel aan de leiding in het constructeurskampioenschap met een voorsprong van 41 punten op Red Bull Racing. Verstappen staat nog altijd bovenaan het wereldkampioenschap, maar heeft zijn voorsprong op Lando Norris inmiddels zien slinken tot 52 punten. Hoewel dit op het eerste gezicht een grote voorsprong lijkt, kan er nog van alles gebeuren, zeker gezien de huidige problemen van Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Steiner verwacht dat de constructeurstitel dit jaar naar Woking zal gaan, zo onthult hij in de Red Flag Podcast. "Ik denk niet dat het mogelijk zal zijn om McLaren dit jaar nog in te halen. Wat ze in Singapore hebben laten zien, was gewoon fantastisch, echt fantastisch. Ik denk dat Ferrari ook een grotere rol kan gaan spelen in het kampioenschap, dan in Singapore het geval was. In theorie zouden ze voor Max moeten zitten, maar ze hadden zich beide niet gekwalificeerd. Er was ook geen rode vlag of safety car in Singapore, dus ze moesten vechten en dat was niet makkelijk." Dit komt volgens de voormalig Haas-teambaas met name door de vuile lucht. "Ik denk dat McLaren goed onderweg is, maar Max blijft vechten tot het einde."

OOK INTERESSANT: Rally-coureur maakt zich zorgen over Verstappen-rel: 'Weet niet hoeveel ik kan zeggen'

Verstappen of Norris?

Gevraagd of hij op Lando of Max zou wedden, reageert Steiner: "Ik zou mijn geld op Lando zetten. Wat ik in Singapore zag was gewoon zó goed, met uitzondering van de momentjes waarop hij de muur even kuste. Ik zou zeggen dat hij alles enorm aan het managen was. Verloor hij zijn concentratie? Probeerde hij iets te doen? Ik weet het niet, maar het is gek. Het was ook niet maar één keer, hij heeft een paar keer geluk gehad. Ik speculeer maar iets hoor", benadrukt de Italiaan. "Ik zeg niet dat hij niet gefocust was, maar soms als je aan het managen bent, dan denk je aan alles wat je te verliezen hebt. Dan probeer je perfect te zijn en maak je deze kleine foutjes", besluit hij.

Gerelateerd