Max Verstappen wil dat er een logischere volgorde komt in de races op de F1-kalender. De coureur van Red Bull Racing vindt al dat er eigenlijk teveel Grands Prix per seizoen worden verreden, maar de manier waarop de aankomende tripleheaders zijn ingedeeld, helpt niet mee.

Na vier wedstrijden na de zomerstop hebben we opnieuw een pauze van bijna vier weken, maar daarna zal het Formule 1-circus op volle toeren draaien. Het seizoen wordt namelijk afgesloten met zes raceweekenden in zeven weken. De Grand Prix van de Verenigde Staten is de start van de eerste tripleheader, gevolgd door Mexico-Stad en São Paulo. Nadat de coureurs een weekendje vrij hebben gehad, keert de koningsklasse terug naar de Verenigde Staten voor de race op het Las Vegas Strip Circuit. Vier dagen later wordt de Formule 1 alweer in Qatar verwacht, alvorens de finale een week daarop in Abu Dhabi wordt gehouden.

Van hot naar her met jetlag

"Ik heb altijd gezegd dat het veel races zijn die we op de kalender hebben", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Singapore. "Maar ik vind dat het vooral ligt aan het reizen met al die tijdsverschillen, als je kijkt naar bijvoorbeeld Vegas en Qatar. Je vliegt weer bijna naar de andere kant van de wereld. Volgens mij kunnen we het qua tripleheaders beter aanpakken, zodat [de locaties] wat dichterbij elkaar zitten. Dat zou voor mij een stuk logischer zijn. Waarschijnlijk is dat wel iets waar naar gekeken moet worden. Zeker als we zoveel races doen, dan moeten we er tenminste voor zorgen dat ze dichterbij elkaar liggen. Maar ja, het hangt natuurlijk ook weer af van hoe de kaartjesverkoop loopt. Hoe dan ook, uiteindelijk moet je kunnen compenseren, toch? Het is een lange vlucht, van Vegas naar Qatar, maar natuurlijk wanneer je eenmaal in Qatar bent, dan is naar Abu Dhabi vliegen geen probleem. Maar aan het einde van het seizoen, wanneer je moe wordt, dan is het makkelijker om ziek te worden, en dan helpt lang vliegen niet mee."

Lance Stroll is het met de Nederlander eens. "Ik denk dat we het op dat gebied inderdaad beter kunnen doen, zoals Max al zei, door de races geografisch gezien aan elkaar te binden, zodat we Azië doen, daarna Amerika, daarna het Midden-Oosten. We gaan nu steeds van hot naar her. En ik denk dat wij het als coureurs nog redelijk makkelijk hebben vergeleken met de teamleden met de jetlag en alles, zij kunnen het daar echt lastig mee hebben."

