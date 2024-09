De F1 Grand Prix van Madrid zal voor het eerst worden gehouden in 2026, althans als daar het geld voor is. De gemeenteraad van de Spaanse hoofdstad bevestigt dat pogingen om investeerders te vinden tot dusver onsuccesvol zijn geweest.

Afgelopen januari werd bekend dat Madrid op de kalender van de Formule 1 komt vanaf 2026 met een tienjarig contract. Het gaat om een hybridecircuit van ongeveer 5,4 kilometer in lengte dat dus half stratencircuit en half permanent circuit zal zijn. De baan komt niet in het centrum te liggen, maar op een terrein genaamd IFEMA. Daar worden allerlei beurzen gehouden, waaronder ooit de officiële Formula 1 Exhibition. Burgemeester José Luis Martínez Almeida gaf aan dat het contract met de IFEMA werd getekend "met de belofte dat er geen overheidsgeld zou worden geïnvesteerd". Het hybridecircuit in de haven van Valencia, waar van 2008 tot en met 2012 werd geracet, kostte de bevolking honderden miljoenen euro's.

Als er geen overheidsgeld gebruikt mag worden, dan moet het aankomen op het vinden van investeerders, maar dat blijkt nogal een uitdaging. "Het gebrek aan gekwalificeerde partners die in staat zijn om aan de strenge eisen te voldoen, kunnen we bevestigen", vertelde Engracia Hidalgo, hoofd van de afdeling Economie, Innovatie en Financiën van de gemeenteraad van Madrid, zo weet SoyMotor te melden. "Nadat de IFEMA de rechten had verkregen en de verschillende managementformules had geanalyseerd en beoordeeld, hebben we inderdaad het managementcontract afgesloten. Maar vanwege het aantal aanvullende clausules dat we hebben opgenomen, hebben we nog steeds geen bedrijf gevonden dat dat risico in eerste instantie wilde overdragen." Er wordt nu verwacht dat de Grand Prix van Madrid de eerste twee jaar verlies zal draaien, voordat het evenement "een significante economische impact" zal maken.

Het is een groot risico om als bedrijf te investeren in een Formule 1-race. De Grands Prix in Duitsland en Frankrijk zijn al van de kalender gehaald, omdat ze steun van de regering missen, en er zijn twijfels of de Dutch GP, wat ook weinig overheidssteun krijgt, een contractverlenging zal tekenen.