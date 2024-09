Het seizoen 2024 zal bij Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB niet de boeken ingaan als een rustig en probleemloos seizoen. Er lijken namelijk nog wat extra problemen aan te komen die Red Bull wellicht zal moeten gaan managen dankzij een sponsor van het zusterteam.

Dit weet onder meer The Guardian te melden. Het zou gaan om Visa, dat één van de grootste betaalmethode ter wereld is. Het is tevens een sponsor van Red Bull door de titelsponsor te zijn van het zusterteam: Visa Cash App RB. Sinds dit seizoen is het team als titelsponsor actief bij het team, maar nu is het door de Amerikaanse justitie aangeklaagd en is er een rechtszaak gestart. Het zou gaan om de eerste twee secties van de 1890 Sherman Antitrust Act. Merrick Garland, attorney general, zegt het volgende over de aanklacht. “We beweren dat Visa op onwettige wijze de macht heeft vergaard om vergoedingen te vragen die veel hoger zijn dan wat het in een concurrerende markt zou kunnen vragen."

Gevolgen van handelingen Visa op de markt zijn groot

Volgens Garland heeft de manier van werken vanuit Visa impact op de markt en bijna alles in de wereld zoals we die kennen. "Handelaren en banken berekenen deze kosten door aan de consument, hetzij door de prijzen te verhogen, hetzij door de kwaliteit of de service te verlagen. Als gevolg daarvan beïnvloedt het onwettige gedrag van Visa niet alleen de prijs van één ding - maar de prijs van bijna alles.” Volgens Rowland zou Visa meer dan $7 miljard op illegale manier via transacties hebben verkregen.

Reactie vanuit Visa

Visa heeft via Julie Rottenberg, de General Counsel van Visa, ook gereageerd op de aanklacht en is van mening dat het niets fout heeft gedaan. “Iedereen die wel eens iets online heeft gekocht of in een winkel heeft gewinkeld, weet dat er een steeds groter wordend universum is van bedrijven die nieuwe manieren aanbieden om voor goederen en diensten te betalen. De rechtszaak van vandaag gaat voorbij aan de realiteit dat Visa slechts één van de vele concurrenten is in een debetruimte die groeit, met nieuwkomers die het goed doen.”

