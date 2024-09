Sergio Pérez beleefde in Singapore weer een matig weekend en inmiddels verdwijnt McLaren steeds verder aan de horizon in het constructeurskampioenschap. Christian Horner probeert nog eens om Sergio Pérez via de meda op te peppen.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz. In Singapore was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje die meegenomen kan worden uit Marina Bay.

Vast achter Hülkenberg

Voorlopig lijkt het er bovendien op dat de slechte vorm van Pérez eraan gaat bijdragen dat Red Bull de constructeurstitel aan McLaren moet gaan laten. Verstappen weet de puntjes nog wel bij elkaar te sprokkelen, maar van Pérez hoeft het team het al raceslang niet meer te hebben, waardoor men tegen een achterstand van 41 punten aankijkt. Horner probeert nog één keer om de Mexicaanse rijder wakker te schudden: "Checo zat voor ongeveer dertig ronden vast achter Hülkenberg", zo foetert Horner tegenover Motorsport Week. "Hij had een goede eerste ronde, kwalificeerde uit positie en had moeite met inhalen."

Wake up-call

Vervolgens komt de wake up-call aan het adres van de routinier: "Ik denk dat het tijd wordt dat we weer twee coureurs hebben die op de toppen van hun kunnen presteren. Checo had een goed weekend in Bakoe, maar had nu een lastig weekend. We hebben een aantal weekenden nodig waar je ons kan zien zoals McLaren die twee coureurs op het podium zetten. Die grote punten maken het verschil. We moeten dus zorgen dat Checo zo ver mogelijk naar voren komt en we hem de juiste richting meegeven", besluit de Brit.

