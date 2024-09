Afgelopen weekend racete de Formule 1 door de straten van Singapore, maar naar verluidt heeft de Zuidoost-Aziatische stadstaat geen toekomst in de koningsklasse. Afgevaardigden van Thailand, Zuid-Korea en Rwanda reisden af naar Singapore om zelf een plekje op de kalender te veroveren.

Er staan allerlei landen en steden te popelen om een ronde van het wereldkampioenschap van de Formule 1 te mogen organiseren. De drie voornaamste kandidaten lijken momenteel Thailand, Zuid-Korea en Rwanda te zijn. De laatstgenoemde zou een terugkeer naar Afrika kunnen betekenen. Het officiële FIA-gala aan het eind van het seizoen wordt dit jaar al georganiseerd en gesprekken over een permanent circuit gaan de goede kant op. Zuid-Korea stond van 2010 tot en met 2013 al op de kalender, maar hoopt met het circuit van Incheon naast een van de drukste luchthavens ter wereld weer kans te maken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen vindt dat F1-kalender op de schop moet: "Makkelijker nu om ziek te worden"

Thailand in plaats van Singapore

Naast afgevaardigden van Zuid-Korea en Rwanda, waren er ook mensen uit Thailand om in gesprek te gaan met de Formule 1. Wat het plan van Thailand is, is nog niet helemaal duidelijk, volgens F1-journalist Joe Saward. Eerst zou het gaan om een race op een stratencircuit rondom het koninklijk paleis in Bangkok, maar als iemand van de koninklijke familie overlijdt, dan is het gebied een jaar lang gereserveerd voor rouwenden, en dus kan er niet gegarandeerd een evenement worden gehouden. Naar verluidt is er een project voor een permanent circuit op het U-Tapao Rayong-vliegveld ten zuiden van Pattaya.

Volgens Jack Plooij zal Thailand zelfs op de kalender komen in plaats van Singapore. "Het is klaar. Tot en met 2028 en daarna is het klaar", begon hij bij het Race Café van Ziggo Sport over de Grand Prix op het Marina Bay-stratencircuit. "Het wordt niet verlengd, want [de Formule 1] is heel druk bezig met Thailand. We dachten eerst dat Maleisië het zou kunnen terugpakken vanaf 2029, maar het wordt waarschijnlijk Thailand."