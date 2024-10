De Formule 1-kalender telt momenteel een recordaantal van 24 races, maar niet alle continenten worden momenteel afgewerkt en er is meer dan genoeg interesse vanuit circuits. Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is het huidige aantal races echter de grens.

Het Formule 1-seizoen van 2024 telt een record aantal van 24 races. Afgelopen jaar stonden er in eerste instantie evenveel races in het wereldkampioenschap op het programma, maar moest de Grand Prix van Imola geschrapt worden vanwege noodweer in de regio. De huidige lijst met bestemmingen biedt een enorme uitdaging voor de teams en al het personeel. Met name omdat het seizoen wordt afgesloten met maar liefst twee triple headers in Texas, Mexico en Brazilië, en Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Het seizoen kende afgelopen jaar een soortgelijk einde en dat hakte er flink in bij iedereen in de paddock.

Artikel gaat verder onder video

De grens ligt bij 24

Toch is het de vraag of het bij 24 races blijft in de toekomst. Momenteel worden niet alle continenten afgewerkt en verschillende circuits hebben al meerdere keren interesse getoond. Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft eerder dit jaar laten weten dat 24 voor nu het juiste aantal is, maar de Italiaan sluit een hoger aantal races in de toekomst niet uit. Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem wordt er dan echter een dunne grens overschreden: "Logistiek gezien kunnen we er niet meer bij hebben", klink het bij Motorsport.com" href="https://nl.motorsport.com/f1/news/fia-president-mohammed-ben-sulayem-24-f1-races-maximale-aantal/10659833/" target="_blank">Motorsport.com. "Dan moeten we met twee teams gaan werken."

Rouleren met teams

Hij vervolgt: "Kunnen de coureurs dat [een kalender met 25 races] aan? Dat zou ik wel willen weten. Laten we verstandig weten als het hierom gaat. Zouden de rijdres het mentaal en fysiek aankunnen? Dat is iets wat ik de coureurs zou moeten vragen. Maar ook, kunnen de teams het aan? Wat betreft de FIA, kunnen we dan niet meer met één team werken. We zouden dan moeten gaan rouleren. We gaan dan een grens over waarbij we niet langer met één team kunnen werken." Ben Sulayem benadrukt echter dat het uiteindelijk niet aan de FIA is om het aantal races te bepalen, maar aan het Formula One Management.

Gerelateerd