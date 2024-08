Williams heeft zojuist bevestigd dat het Logan Sargeant per direct op straat gezet heeft. De geruchten deden al een paar dagen de ronden, maar zijn nu dus definitief bevestigd door het Formule 1-team.

Toen George Russell aan het einde van 2022 naar Mercedes vertrok, werd Sargeant aangesteld als zijn vervanger bij Williams. Er zaten echter nog wel wat haken en ogen aan die overstap, omdat Sargeant op dat moment nog niet genoeg superlicentiepunten had om de overstap ook daadwerkelijk te mogen maken. De Amerikaan sloot het Formule 2-seizoen uiteindelijk af op de vierde plek, en wist hiermee net aan de voorwaarden te voldoen om zijn superlicentie aan te mogen vragen. Zodoende maakte hij in 2023 zijn officiële debuut in de Formule 1.

Sargeant kan niet brengen wat Williams nodig heeft

Eenmaal in de Formule 1 aangekomen, bleven de gehoopte resultaten uit. Sargeant wist in zijn debuutseizoen slechts één punt te scoren, en reed tevens een hoop schade bij elkaar. Ondanks alles besloot Williams ook in 2024 met hem door te gaan, maar wederom kon hij rekenen op een flinke lading kritiek. Hoewel teambaas James Vowles lange tijd geduldig is geweest, was de koek na de flinke crash in Zandvoort voor hem ook op. Nog voordat het raceweekend voorbij was, klonken er al een hoop geluiden dat Williams voornemens zou zijn om Sargeant op straat te zetten. En waar rook is, daar is vuur.

Verschillende media berichtte vervolgens dat Vowles in Zandvoort een bezoekje had gebracht aan Red Bull-teambaas Christian Horner. Laatstgenoemde liet tegenover de media in Zandvoort al optekenen dat Red Bull bereid zou zijn om Liam Lawson aan Williams uit te lenen, mits ze hem ieder moment terug konden roepen. Daarnaast werd Mick Schumacher naar voren geschoven door zowel Toto Wolff als zijn oude mentor Sebastian Vettel. Ook Formule 2-coureur Franco Colapinto, die onderdeel uitmaakt van de Williams Academy, werd gezien als mogelijke vervanger. Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op Colapinto.

'Een eer om F1-debuut te mogen maken'

In het persbericht van Williams legt Colapinto uit: "Het is een eer om mijn Formule 1-debuut te maken bij Williams – dit is waar dromen van gemaakt zijn. Het team heeft zo’n geweldige geschiedenis en een missie om weer vooraan te komen, waar ik niet op kan wachten om daar deel van uit te maken. Midden in het seizoen aansluiten zal een enorme leercurve zijn, maar ik ben klaar voor de uitdaging en ik ben volledig gefocust om zo hard mogelijk te werken met Alex en het team om er een succes van te maken."

