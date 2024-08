Williams-teambaas James Vowles heeft op dinsdag dan eindelijk de knoop rondom de status van Logan Sargeant doorgehakt. De Amerikaanse coureur zat na afgelopen weekend op de schopstoel, nadat hij voor de zoveelste keer zijn wagen afschreef en dinsdag maakte Williams bekend dat Franco Colapinto het seizoen naast Alexander Albon afmaakt.

Williams heeft voor volgend jaar de line-up al compleet. Carlos Sainz sluit namelijk aan naast Albon om het legendarische team vooruit te helpen. Daarmee was het doek al gevallen voor Sargeant, die initieel nog wel het seizoen mocht afmaken. Tijdens de derde vrije training in Zandvoort ging het echter mis voor de Amerikaanse coureur. Die uiteindelijk zijn FW-46 in de vangrails parkeerde. Daarmee was de maat vol voor teambaas Vowles, die nu heeft ingegrepen.

Artikel gaat verder onder video

Geen makkelijk beslissing

"Het vervangen van een coureur halverwege het seizoen is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen, maar we geloven dat dit Williams de beste kans geeft om de rest van het seizoen mee te doen om de punten", legt Vowles uit over de vervanging van Sargeant. "We hebben net een grote upgrade aan de auto doorgevoerd en moeten elke kans op punten maximaal benutten in een opvallend krappe strijd in het middenveld."

Sargeant eruit, Colapinto krijgt meters

Vowles snapt dat dit pijnlijk is voor Sargeant, maar zag geen andere mogelijkheid. "Dit is ongetwijfeld ongelooflijk zwaar voor Logan, die alles heeft gegeven gedurende zijn tijd bij Williams, en we willen hem bedanken voor al zijn harde werk en positieve instelling. Logan blijft een getalenteerde coureur en we zullen hem steunen om zijn racecarrière in de toekomst voort te zetten. Ik weet dat Franco veel snelheid en enorm potentieel heeft en we kijken ernaar uit om te zien wat hij kan doen in de Formule 1", aldus de teambaas van Williams.

Gerelateerd