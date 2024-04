Voor welk team Carlos Sainz volgend jaar uitkomt, dat is voor hem op dit moment ook nog even de vraag. De Spanjaard onthult dat zijn 'beste opties' op dit moment nog steeds beschikbaar zijn, al verklapt hij niet op welke teams hij doelt.

Sainz is één van de vele coureurs die in 2024 nog niet weet waar hij in 2025 zal gaan racen. De Spanjaard is echter wel één van de meest gewilde rijders en dat heeft alles te maken met zijn huidige vorm. Zo was hij vorig jaar de enige die naast Sergio Pérez en Max Verstappen een race wist te winnen en ook dit seizoen stond hij al eenmaal op de hoogste treden. De interesse in de Spanjaard zou er wel zijn. Zo zou Mercedes dicht bij een deal zitten en Helmut Marko heeft ook bevestigd dat Red Bull Racing met Sainz praat.

Geduld

Voor de drievoudig racewinnaar zijn er nog diverse opties. Een overstap naar Aston Martin lijkt inmiddels te zijn uitgesloten, nu landgenoot Fernando Alonso bekend heeft gemaakt dat hij nog minimaal twee seizoen achter het stuur van de groene auto zit. Audi loert ook nog altijd op Sainz, maar dat lijkt op dit moment een echte stap achteruit te zijn. Hoewel het vermoeden bestaat dat Sainz in gesprek met Sky Sports F1 het over Red Bull Racing en Mercedes heeft, bevestigt hij dat uiteraard niet. "Mijn beste opties zijn nog steeds beschikbaar en dat is een positief ding en het heeft wat tijd nodig om, gezien de huidige situatie op de rijdersmarkt. Het heeft even tijd nodig voordat iedereen zijn eigen knopen kan doorhakken, maar de goede opties zijn nog steeds open."

Transferperikelen vormen geen afleiding

De afgelopen periode heeft Sainz weliswaar met enkele teams gesproken, maar zijn er nog geen spijkers met koppen geslagen. "De afgelopen weken is er weinig progressie geboekt, dus ik kan je nog niet echt een update geven." Het lijkt dus simpelweg neer te komen op een gezonde portie geduld, al zou de Ferrari-coureur graag een krabbel zetten. "Hoe eerder het balletje gaat rollen, hoe beter, al beïnvloedt het niet mijn prestaties. Maar natuurlijk, hoe eerder het uit je hoofd is, hoe beter. Dit heeft gewoon tijd nodig en wat keuzes [van anderen] en zoals ik vorige week al zei, dat moet nu gebeuren en dan kijken we wel hoe het zich ontwikkeld."

