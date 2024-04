Hoewel Max Verstappen geen fan is van een sprintweekend in China, snapt hij wel dat het voor de sport in zijn algemeen wel iets goeds is. De koningsklasse keert dit weekend terug naar Shanghai en dat is de eerste keer sinds 2019.

Destijds reed de Formule 1 nog met de 'oude' auto's rond en dus is de data van de teams in een zekere zin onbruikbaar geworden. De nieuwe auto's halen de neerwaartse druk voornamelijk uit het grondeffect en met maar één vrije training moeten de teams er direct goed bijzitten. Daar ligt dan ook de kans voor de mindere goden, want die zouden kunnen profiteren van fouten van anderen.

Vraagtekens in Shanghai

Tegenover Sky Sports F1 legt Verstappen uit hoe hij het weekend aanvangt. "Een sprintweekend is doorgaans altijd wel iets meer van een vraagteken voor ons en ook altijd iets meer chaos en dat is in een zekere zin wel iets goeds voor de Formule 1. Voor mij is het allemaal iets onduidelijker, want we hebben nog niet met deze auto's hier gereden." Toch zit de snelheid er bij de RB20 wel in en dus laat Verstappen het allemaal op zich afkomen. "Dus ik weet niet echt hoe we gaan presteren hier. We zullen het zien, ik maak me er niet te veel zorgen over."

Fraaie baan

In 2017 wist Verstappen tijdens de openingsronde veel plekken te winnen en bij Viaplay legt hij uit dat het Shanghai International Circuit een erg fraaie baan is. "Het is wel een leuk circuit om op te racen, dus daar kijk ik wel naar uit. Die eerste bocht die blijft maar doordraaien en dan is het daar best wel lastig inschatten wanneer je moet insturen. Dat maakt het toch wel iets moeilijker", aldus Verstappen.

