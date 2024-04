Hoewel Charles Leclerc door Ferrari toch wel als het beloofde kind is bestempeld, is het teamgenoot Carlos Sainz die voorlopig de show steelt bij de Italiaanse renstal. De Monegask geeft op de persconferentie in China toe dat zijn teamgenoot op dit moment een betere 'job' uitvoert en stelt dat dit alleen maar goed is voor het team.

De renstal uit Maranello heeft al snel alle ballen op Leclerc gezet. Zo hadden beide mannen een aflopend contract aan het begin van het seizoen, maar ondanks dat Sainz vorig jaar de enige overwinning in het rood pakte, was het Leclerc die een langere verbintenis heeft getekend. Voor Sainz ziet het er heel anders uit. Zo is er niet direct onvrede over zijn prestaties, maar heeft Ferrari toch gekozen voor Lewis Hamilton vanaf 2025. Waar Sainz vanaf volgend jaar gaat rijden, dat is nog maar even de vraag. De naam van de 29-jarige coureur zingt al tijden rond bij het nog op te richten team van Audi, maar ook Mercedes schijnt dicht bij een deal te zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alles wat je moet weten over de Grand Prix van China

Leclerc steekt hand in eigen boezem

Als Leclerc zijn eigen prestaties naast die van Sainz legt dan is volgens hem de conclusie duidelijk. "Ik denk dat hij het simpelweg gewoon beter doet. In Bahrein is het moeilijk om te vergelijken, want aan mijn kant had ik problemen en ik denk dat het afgezien daarvan een heel sterk weekend was, aan mijn kant." Toch was het in Australië een overwinning voor Sainz en Leclerc deelt de complimenten uit. "Maar in de laatste twee races was hij gewoon sterker."

Kwalificatie nog niet op orde

Leclerc is normaliter echt een 'kwalificatiebeest', maar dat komt er dit jaar nog niet helemaal uit. "Dus het is nu aan mij om te werken, vooral in de kwalificatiefase, wat normaal gesproken een sterk punt is. Ik heb moeite gehad om een ronde neer te zetten. Het is een heel dunne lijn om het goed of helemaal fout te doen op de out-lap en om de banden in het juiste venster te krijgen en op dit moment heb ik meer moeite gehad dan Carlos." Toch motiveert het Leclerc ook dat zijn teamgenoot nu aan het knallen is. "Hij rijdt op een heel hoog niveau en ik denk dat dat geweldig is voor het team. Het is ook geweldig voor mij. Ik heb er veel aan gewerkt en normaal gesproken als ik aan punten werk, heb ik er alle vertrouwen in dat ik vrij snel beter zal worden. Ik maak me dus geen zorgen, maar nu moet ik dat natuurlijk op de baan laten zien, vanaf morgen in de kwalificatie."

OOK INTERESSANT: Tom Coronel legt F1-commentatoren naast elkaar: "Die zijn gewoon beter, klaar"

Grand Prix van China

Als de vijfvoudig Grand Prix-winnaar vervolgens vooruitblikt op het weekend in Shanghai, dan is Red Bull in zijn ogen nog een maatje te groot. "Op papier denk ik dat het een circuit is waar we iets sterker zouden kunnen zijn dan op Suzuka. Maar we benaderen het gewoon op dezelfde manier. Ik denk nog steeds dat Red Bull dit weekend de overhand zal hebben en we moeten ons gewoon op onszelf concentreren."

Gerelateerd