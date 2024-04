Alles wat je moet weten over de Grand Prix van China

Na een afwezigheid van vier jaar gaat de Formule 1 aankomend weekend racen in Shanghai. Ronde vijf van het wereldkampioenschap betreft namelijk de Grand Prix van China.

Na het teleurstellende weekend in Melbourne wist Red Bull Racing in Japan de rug te rechten. Max Verstappen kwam namelijk als eerst over de streep op het Suzuka International Racing Course, voor teamgenoot Sergio Pérez. Carlos Sainz was in Australië nog de grote man en kwam in Japan als derde over de finishlijn. Het zorgt ervoor dat Red Bull weer orde op zaken heeft gesteld na Australië, waar Verstappen met remproblemen zijn race moest staken.

Shanghai International Circuit

Het strijdtoneel komend weekend is het Shanghai International Circuit. Sinds 2004 is de race in China vaste prik geworden, behalve dan tijdens de pandemie. De race zal komende zondag over 56 ronden worden verreden op de baan die 5,4 kilometer lang is. Michael Schumacher heeft nog altijd het (race)ronderecord op zijn naam staan met een 1:32.238, die in 2004 werd neergezet. Er zijn twee DRS-zones namelijk de eerste op het rechte stuk en de tweede betreft het lange rechte stuk in sector drie.

Waterballet in aantocht?

De Grand Prix van China in de Formule 1 lijkt een natte bedoeling te gaan worden. Voor vrijdag staat er vooralsnog 54 procent kans op regen voorspeld. Met 21 graden Celsius is de temperatuur op deze eerste dag van het raceweekend wel aangenaam. Op zaterdag, wanneer de sprintrace én de kwalificatie voor de Grand Prix op het programma staan, is de kans op regen het grootst. Op deze dag staat er momenteel 60 procent kans op regen voorspeld. Het wordt tevens ook de warmste dag van het weekend, namelijk 22 graden Celsius. Zondag is de dag waarop de daadwerkelijke Grand Prix van China plaatsvindt. Deze vindt om 09:00 uur Nederlandse tijd plaats, maar in Shanghai is het op dat moment 15:00 uur. En juist in deze middaguren is de kans op vallend hemelwater het grootst. Over het algemeen is er 36 procent kans op regen op de zondag. De temperatuur blijft hangen rond de 21 graden Celsius.

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 141 punten 2. Ferrari 120 punten 3. McLaren 69 punten 4. Mercedes 34 punten 5. Aston Martin 33 punten 6. RB 7 punten 7. Haas 4 punten 8. Williams 0 punten 9. Kick Sauber 0 punten 10. Alpine 0 punten

Grand Prix van China

Het raceweekend in China betreft het eerste sprintweekend van het seizoen. Daardoor zal de indeling er iets anders uitzien, dan wat we gewend zijn. Vrijdag 19 april om 05:30 uur (NL-tijd) wordt de eerste en enige vrije training verreden. Om 09:30 uur is het tijd voor de kwalificatie van de sprintrace. Zaterdag om 05:00 uur vindt die sprintrace vervolgens plaats en om 09:00 uur wordt er gekwalificeerd voor de Grand Prix van China die zondag om 09:00 uur van start zal gaan.

Vrijdag 19 april

05:30 uur: eerste vrije training

09:30 uur: kwalificatie sprintrace

Zaterdag 20 april

05:00 uur: sprintrace

09:00 uur: kwalificatie

Zondag 21 april

09:00 uur: Grand Prix van China

