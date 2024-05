De FIA heeft het protest van Aston Martin tegen de tijdstraf van Fernando Alonso tijdens de sprintrace in China afgewezen. Ondanks dat het aangeleverde bewijs volgens de stewards inderdaad "nieuw" was, verandert het niets aan de zaak.

Het Formule 1-team van Aston Martin diende eerder deze week een protest in bij de FIA, tegen de tijdstraf van Fernando Alonso in China. De tweevoudig wereldkampioen liep in de sprintrace tegen een tijdstraf van tien seconden aan en kreeg daarnaast maar liefst drie strafpunten op zijn superlicentie, nadat hij tijdens de sessie contact maakte met de Ferrari van Carlos Sainz. De tweevoudig wereldkampioen liep hierdoor zelf dusdanige schade aan zijn bolide op dat hij de handdoek in de ring moest werpen, maar werd daarnaast flink aangepakt door de stewards.

Right to Review aangevraagd

De Spaanse routinier kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, en daarnaast werden er drie strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven. Alonso sprak na afloop zijn onvrede uit over de zware straf, waarna het team van Aston Martin enkele dagen later een Right of Review indiende bij de FIA, omdat er nieuw bewijs zou zijn opgedoken. De Britse formatie hoopte hiermee dat het onderzoek naar het incident heropend zou worden, maar het protest van het team is inmiddels afgewezen door de stewards.

Protest Aston Martin afgewezen

In het document van de FIA is te lezen dat het geleverde bewijs van Aston Martin - beelden van het incident vanuit een andere hoek - inderdaad nieuw is, en dat de stewards hier destijds geen beschikking over hadden. Tegelijkertijd zou het volgens de FIA echter geen impact hebben gehad op de beslissing die destijds is genomen, en dus is het Right to Review afgewezen.

