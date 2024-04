Max Verstappen bleef afgelopen weekend het seizoen 2024 domineren door met dertien seconden voorsprong de F1 Grand Prix van China op zijn naam te schrijven. De belangrijkste conclusies na de race in China, die voor het eerst sinds 2019 weer verreden werd.

Verstappen had voorafgaand aan het weekend nog nooit een race in China gewonnen, iets wat de laatste jaren vooral aan Lewis Hamilton en Sebastian Vettel was besteed. Verstappen wist echter van tevoren al dat hij een goede kans zou maken afgelopen weekend, en dit bleek ook zo te zijn. De Nederlander won de sprintrace, pakte weer pole position en profiteerde hier vervolgens van door de race te winnen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen wint Grand Prix van China na dubbele Safety Car, tweede plek voor Norris

Verstappen rijdt beste race van 2024

Het was, statistisch gezien, Verstappen's beste race van 2024. Dit was niet zo als het gaat om de voorsprong die Verstappen aan het einde van de race had (dertien seconden), maar vooral op basis van race pace. Het gat naar Sergio Pérez, tijdens de race in China na Verstappen gemiddeld het snelst, was qua race pace gemiddeld meer dan 0.6 seconden. In voorgaande races was dit tussen de 0.2 en 0.4 seconden. Dat het gat maar dertien seconden was, kwam vooral door de twee safety cars en het feit dat Verstappen zijn banden aan het sparen was. De Nederlander was niet te verslaan in Shanghai.

Eenstoppers pakken goed uit voor Norris, Leclerc en Sainz

Er zijn in 2024 al races geweest waarin de éénnstoppers niet werkten, iets waar Alpine en Mercedes recent nog over mee kunnen praten. Afgelopen weekend ging het echter wel goed, iets wat vooral door de twee safety cars mogelijk werd gemaakt. De twee coureurs van Ferrari, Charles Leclerc en Carlos Sainz en McLaren-coureur Lando Norris kwamen over de streep met maar één stop en hielden hun eerste stint vol tot de eerste safety car. Daarna konden ze hun harde band nog wat sparen tijdens de tweede safety car, waardoor het voor de drie coureurs mogelijk bleek om de race uit te rijden zonder nog een keer te stoppen. Norris ging zo van P4 naar P2, terwijl Leclerc en Sainz van P6 en P7 naar P4 en P5 gingen. Pérez verloor een plek ten opzichte van Norris, terwijl Fernando Alonso en Oscar Piastri hun plek af moesten staan aan Leclerc en Sainz.

Piastri en Hamilton komen er niet aan te pas

Piastri was sowieso qua race pace totaal niet in vorm dit weekend. Dit is eigenlijk het hele seizoen al zo als je het vergelijk met Norris en de coureurs van Ferrari, maar afgelopen weekend was het extreem. De Australiër kwam gemiddeld niet in de buurt van de snelheid die Norris, Leclerc en Sainz lieten zien. Voor Lewis Hamilton, die vanaf P18 begon, was het nog lastiger. De Brit werd dankzij de situatie rondom de safety car nog wel negende, maar qua race pace was hij langzamer dan onder meer Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg. Het was wederom een bevestiging dat Hamilton zich zeker niet zo comfortabel voelt als George Russell in de W15, die in Miami een flinke upgrade gaat krijgen.

Hulkenberg en Tsunoda blijven 'best of the rest'

Iets wat ook het hele seizoen al zo is, is dat Hülkenberg en Yuki Tsunoda eigenlijk de enige coureurs zijn die stabiel indruk maken buiten de coureurs van de vijf topteams en elk weekend meedoen om de negende of tiende plek. Zowel op zaterdag als zondag is dit zo, met afgelopen weekend Hülkenberg die in vorm was. De Duitser kwam door Q2 heen en kwalificeerde zich als negende voor de race, een race die hij met prima tempo als tiende afsloot. Het is alweer de derde keer dat hij in de top tien weet te finishen, iets wat Tsunoda dit seizoen twee keer deed. Zijn goede reeks kwam in China echter ten einde. De Japanner had het hele weekend geen tempo in Shanghai, waarbij hij tijdens de race ook nog eens uitviel dankzij contact met Kevin Magnussen.

OOK INTERESSANT: Ricciardo witheet na uitschakeling door Stroll: "F*ck die vent"

Stroll om negatieve reden in de schijnwerpers

Het ging in China ook veel over Lance Stroll en Daniel Ricciardo. Ricciardo kent nog geen fantastisch seizoen, maar was in China wel bezig aan zijn beste raceweekend tot nu toe. De Australiër reed een aardige race en maakte nog kans op punten, maar werd vervolgens door een onoplettende Lance Stroll uit de race gereden. De Canadees reageerde niet goed op een momentje waarop Alonso zich verremde, waardoor hij volop tegen de achterkant van de auto van Ricciardo reed. Stroll kreeg tien seconden straf en scoorde voor de derde keer dit seizoen geen punten, maar was het na afloop niet eens met zijn straf. Ricciardo was op zijn beurt niet blij met de Canadees, waarbij Ricciardo veelzeggend zei: "F*ck die gast."

Gerelateerd