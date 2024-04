De Grand Prix van China is een prooi geworden voor Max Verstappen, die ondanks een dubbele Safety Car eenvoudig naar de overwinning reed. De Red Bull Racing-coureur bleef Lando Norris, die tweede werd, ruimschoots voor. De derde plek op het podium in Shanghai ging naar Sergio Pérez. Thuisrijder Guanyu Zhou kende een teleurstellende race. Er vielen uiteindelijk drie uitvallers te noteren.

Verstappen begon de wedstrijd in Shanghai vanaf pole en wist deze positie bij de start succesvol te verdedigen en liep vervolgens al snel weg bij de rest van het veld. Teamgenoot Pérez begon vanaf plek twee, maar kreeg al vrij snel Alonso om de oren. De Aston Martin had duidelijk meer tractie in de beginfase. Echter, Pérez wist bij te blijven en zag het snelheidsvoordeel langzaam omgedraaid worden, waardoor hij Alonso weer terug kon pakken. De Aston Martin zakte vervolgens verder terug en verloor daarna ook nog een plek aan Norris. Reden genoeg voor het team om tijdig in te grijpen en Alonso vrij snel naar binnen te halen voor een bandenwissel.

Eerste Safety Car na uitvalbeurt Bottas

Red Bull haalde ook al vrij snel beide auto's naar binnen voor een pitstop. Verstappen en Pérez zagen dat hun rubbers razendsnel gewisseld werden en kwamen op de respectievelijk vierde en zesde positie weer terug op de baan, in de wetenschap dat de heren voor ze nog naar binnen moesten voor hun eerste stop. Leclerc en Norris daarentegen leken een éénstopper te overwegen. Kort daarna begaf de motor van Bottas het en moest de Fin zijn auto stilzetten. Het leverde een Virtual Safety Car op, waardoor Leclerc en Norris toch - vanwege de kortere stoptijd - naar binnen doken. De VSC werd kort daarna omgezet tot een volwaardige Safety Car.

Opnieuw Safety Car na chaos bij herstart

Bij de herstart dicteerde Verstappen het tempo en de Nederlander wist de leiding te behouden. Daarachter gebeurde er echter genoeg. Stroll reed in de kofferbak van Ricciardo en Magnussen tikte Tsunoda in de rondte. Het leverde opnieuw een Safety Car op, want Tsunoda viel uit. De herstart was wederom in handen van Verstappen en opnieuw wist hij de leiding te behouden, gevolgd door Norris, Leclerc, Pérez en Alonso. Ricciardo bleek na zijn klap van Stroll de snelheid compleet kwijt te zijn, waardoor zijn team besloot hem terug te trekken uit de race. Hij werd hiermee de derde uitvaller.

Bandenslijtagestrijd richting het einde

Vervolgens probeerde iedereen met de huidige banden de race uit te rijden. Het leverde een bandenslijtagestrijd op, met interessante gevechten. Hamilton deed weer mee voor de punten, Piastri reed rond met schade en Hülkenberg hoopte een puntje mee te nemen voor Haas. Alonso probeerde vanaf de de vijfde plek de schade beperkt te houden op zijn softs. De Spanjaard werd echter gedwongen nog een stop te maken en wisselde naar het gele rubber. Hij viel daardoor helemaal terug tot aan de twaalfde positie. Verstappen daarentegen was helemaal in zijn habitat. De Nederlander ging comfortabel aan kop en kreeg weinig mee van de strijd achter hem.

In de slotfase liet Alonso nog wel even zijn klasse zien. Nadat hij terug was gevallen tot de twaalfde positie, wist hij met verse banden de ene na de andere coureur aan zijn spies te rijgen. Hij reed zichzelf bijzonder knap terug naar de zevende positie en liet ook de snelste raceronde noteren.

Verstappen wint Grand Prix China, Norris tweede

Uiteindelijk was het Verstappen die als eerste over de finish kwam in Shanghai. De Nederlander pakte wederom een overwinning en bleef Norris ruimschoots voor. De McLaren-coureur zal desondanks erg tevreden zijn met zijn tweede plaats. De derde plek op het podium in China ging naar Pérez. De Mexicaan wist Leclerc voor te blijven. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Russell, Alonso, Piastri, Hamilton en Hülkenberg.

