Sergio Pérez begon de F1 Grand Prix van China vanaf de tweede plaats, naast polesitter en teamgenoot Max Verstappen, maar wist deze plek niet mee te nemen richting de finish. De Mexicaan kwam uiteindelijk als derde over de finish en kon niet dezelfde snelheid overleggen als zijn teamgenoot. Na afloop legt hij uit waarom.

Waar Verstappen direct vanaf het begin wegreed bij de rest van het veld, bleef Pérez een beetje hangen tussen de mannen daarachter. De Safety Car pakte niet goed voor hem uit, maar ondanks dat leek hij wat snelheid tekort te komen ten opzichte van zijn teamgenoot. Pérez sleepte uiteindelijk wel een podium over de streep, maar Red Bull had toch stiekem gehoopt op een nieuwe één-twee. Na afloop vertelt Pérez dat er vandaag iets minder snelheid aanwezig was dan in de rest van het weekend. Ook moest hij erg op zijn banden letten in de slotfase waardoor hij niet kon aanvallen.

Pérez verloor plekken door Safety Car

Dat Pérez plekken moest inleveren in de eerste helft van de race, was een bittere pil, zo legt de 34-jarige coureur na afloop uit aan interviewer Nico Rosberg. "Ja, het was een beetje ongelukkig om twee plaatsen kwijt te raken met de komst van de Safety Car", zo vertelde hij. "De laatste ronden moest je ook erg op de banden letten, want het leven ging er dramatisch snel uit." Als hij vervolgens de vraag krijgt waarom hij steevast een halve seconde per ronde langzamer was dan Verstappen, wees hij vooral naar z'n banden.

Pérez kwam snelheid tekort vandaag

"We verloren wat snelheid op de mediums", zo begon hij in reactie op het snelheidsverschil met z'n teamgenoot. "We hebben veel veranderd van gisteren naar vandaag, we hebben het niet perfect gedaan, maar over het algemeen was het een goed weekend, al was de snelheid vandaag iets minder", aldus Pérez, die nog steeds niet zeker is van een stoeltje bij Red Bull in 2025. Zijn prestaties dit seizoen zijn echter erg constant, waardoor Pérez wel de beste papieren in handen lijkt hebben.

